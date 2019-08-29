İSTANBUL BÜLTENİ -4

() ZEYTİNBURNU'nda ikinci kattaki dairenin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki bebek yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, önceki gün 19.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonuna çıkan 1,5 yaşındaki Umut Ayatlı buradaki sandalyeye çıktı. Korkuluklara tutunan bebek, bir anda aşağıya düştü. Bebeğinin kaldırıma düştüğünü gören mahalle sakinleri, yerden kaldırarak kucakladı. Çocuklarının düştüğünü farkeden anne ve baba da panikle aşağıya indi. Yakınları tarafından yaralı olarak çevredeki hastaneye götürülen bebek tedavi altına alındı.

"BİR ÇIĞLIK SESİ DUYUM"

Mahallede esnaf olan Abidin Eroğlu, "Ben o sırada iş yerimdeydim. Bir çığlık sesi duydum. İşyerinden çıktık baktık çocuk yerde. Apar topar hastaneye götürdüler. Anlattıklarına göre balkonda sandalyeye çıkmış çocuk, sonra parmaklıkların üstünden aşağıya düştü. Bir iç kanama geçirmiş galiba doktorlar uyutmuşlar. Şu an iyi şükür" dedi.

"ANNESİ İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Çevre sakinlerinden Peri Sözen ise, "O sırada dükkandaydım. 'Bebek düşüyor' diye bir bağırma duydum. Karşıya geçtim herkes toplanmıştı. Bağrışma vardı. 'bir açılın çocuk hava alsın' dedim. Çocuk burnunun üzerine düştü. Bu sabah annesi yanıma geldi, çocuk yoğum bakımda ama iyi olduğunu söyledi. İç kanama geçirmiş" diye konuştu.

DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan, bebeğin düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bebeğin bir anda kaldırıma düştüğü, hemen yakındaki kişinin yukarı doğru baktıktan sonra yere eğilip bebeğe baktığı, ardından kalabalığın toplandığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Bebeğin düşme anı

-Çevrede toplanan kalabalık

AKTÜEL

-Binadan görüntü

-Sokaktan görüntü

-Esnaf Abidin Eroğlu

-Esnaf Peri Sözen

-Genel ve Detaylar

29.08.2019 - Haber Kodu : 190829148

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4- "FETÖ HESAPLARINIZI KULLANIYOR" DİYEREK DOLANDIRDILAR

Çağatay KENARLI İSTANBUL, KENDİSİNİ polis olarak tanıtıp aradığı kişilerin hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını iddia ederek dolandıran şüpheli, Güngören'de banka şubesinden para çektiği sırada yakalandı. Operasyonun devamında gözaltına alınan kişiyle birlikte hareket ettiği belirlenen 4 kişi daha gözaltına alındı.

Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, aradıkları vatandaşlara hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını belirterek soruşturma bitene kadar paraları verdikleri hesap numaralarına yollamalarını istedi. Dolandırıcılara inanan vatandaşlar paralarını yolladı. Daha sonra dolandırıldığını fark edenler Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

BANKADAN ŞÜPHELİYE ULAŞILDI

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda paraların yatırıldığı şüphelinin paraları bir bankanın Güngören'de bulunan şubesinden çekildiğini belirleyerek İstanbul Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri paraları çeken kişinin Yusuf D. (21) olduğunu tespit ederek takibe aldı.

BANKAYA OPERASYON

Polis ekipleri, Yusuf D.'yi 29 Temmuz'da Güngören Güven Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir banka şubesine para çekmek için geldiği sırada gözaltına alındı. Yusuf D.'nin çekmek üzere olduğu 13 bin liraya bloke koydurdu.

BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI KİŞİLERİ POLİSE BİLDİRDİ

Yusuf D. ifadesinde birlikte hareket ettiği Kadir Y. (19), Burak Emin A. (18), Cuma Ç. (38) ve Berhan K. (23)'nin isimlerini polis ekiplerine verdi. Düzenlenen operasyonda 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı, hesap hareketlerini gösterir belgeler, cep telefonu, SİM kartlar ve 2 bin 200 Dolar ile bin 200 lira ele geçirdi.

POLİSİN BABASINI BİLE FETÖ İDDİASIYLA DOLANDIRMIŞLAR

Polis, Yusuf D., ve arkadaşlarının 24 Temmuz'da da İzmir'de meydana gelen 'Nitelikli Dolandırıcılık' konusundan arandığını, İstanbul'da bulunan aynı bankadan para çektiklerini tespit etti. Öte yandan şüphelilerin Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polisin babasını da FETÖ bahanesiyle korkutarak dolandırdıkları ortaya çıktı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf D., Kadir Y., Burak Emin A., Cuma Ç. ve Berhan K. 1 Ağustos'ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin 24 Temmuz'da para çekmesi

-Şüphelinin para çekmeye gelmesi ve gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

29.08.2019 - Haber Kodu : 190829136

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5-SULTANGAZİ'DE HÜKÜMLÜLER ORMANI TEMİZLEDİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında denetimli serbestlikten faydalanan 22 hükümlü Sultangazi Şehir Ormanları'nda temizlik çalışması yaptı.

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında denetimli serbestlikten faydalanan 22 hükümlü Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda temizlik çalışması yaptı. Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı denetimli serbestlik hükümlüklerinin yaptığı çalışmayla temizlendi.

"BU ÇOK YÖNLÜ BİR PROJE"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yılmaz da yapılan çalışmaları takip etti. Ömer Faruk Yılmaz, "İnfaz sistemi ile ilgili olarak değişen ve gelişen dünyada ödetici ceza anlayışı yerine, topluma kazandırıcı önleyici ceza anlayışı benimsenmekte. Bu anlamda yakın zamanda bizim ceza infaz sistemimizde de önemli değişiklikler oldu. Özellikle denetimli serbestlik müdürlükleri aracılığıyla bu tip projeler yürütülmektedir. Bu anlamda kamuya yararlı, ücretsiz olarak çalıştırma yükümlülüğü de denetimli serbestlik şube müdürlüğümüz bünyesinde cezaların infazı noktasında önemli bir yer işgal etmektedir. Bu proje çok yönlü bir proje. Hükümlülerin toplumdan, aileden uzaklaştırılmadan çalışma disiplinlerinin geliştirilmesi, topluma olan uyumunun olumlu yönde gelişmesi, aynı zamanda da kamu hizmetlerinde de faydaları olmalarını sağlanması noktasında önem arz etmektedir" dedi.

"BU ORMAN BİZİM CİĞERLERİMİZ, KAYBOLMASINI İSTEMİYORUZ"

Denetimli serbestlikten yararlanan İnan Şahin ise, "Devletimizin denetimli serbestlik adına bize verdiği bir yetki var. Kısa süreli olanlar dışarı çıkartılıp, böyle kamu hizmetlerinde görev veriliyor. Bugün ormanı temizliyoruz. Kamu yerleri nereleri var oralara gidiyoruz. Halkımız için ne yapmamız gerekiyorsa yapmamız lazım. Bu orman bizim ciğerlerimiz, kaybolmasını istemiyoruz. Biz de buna duyarlıyız. Tabi çöplerin toplanması lazım. Halk buna duyarlı da değil. Buna duyarlı olmaları lazım. Biz de elimizden geldiği kadar devletimize yardım ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Temizlik yapanlar

-Ormandan görüntü

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yılmaz'ın açıklaması

-Hükümlü ile röportaj

-Genel ve detaylar