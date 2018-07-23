İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 43 GÖZALTI

- Operasyon polis kamerasına yansıdı.

Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla, Fatih ve Esenyurt'ta 15 farklı adrese düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyonun polis kamerası görüntüleri

23.07.2018 - 13.04 - Haber Kodu : 180723067

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(ÖZEL)

2-KADIKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU PARK HALİNDEKİ 16 ARACI BİÇTİ

Haber-Kamera: Ramazan Eğri İstanbul

Kadıköy'de alkollü bir şoförün kullandığı hafriyat kamyonu park halindeki 16 araca çarptı. Kaldırımda yürüyen bir kadın yaralandı. Alkollü şoför mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olay dün saat 23.00 sıralarında Kadıköy Moda'da meydana geldi. Çağlar Kınık'ın (33) yönetimindeki 34 ZCR 61 plakalı hafriyat kamyonu, sokakta sağlı sollu park halindeki araçlara çarpa çarpa ilerlemeye devam etti. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın da kaldırımla araç arasına sıkıştı. Kınık hafriyat kamyonuyla ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Mahalle sakinleri kamyonun peşine düştü. Kamyon daha sonra mahalle sakinleri tarafından Moda Burnunda yakalandı. Mahalle sakinlerinin haber verdiği polis ekipleri olay yerine geldi. Sürücü polislere teslim edildi.

1.33 PROMİL AKOLLÜ

Yaralı kadın çağırılan ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralı kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çağlar Kınık'ın 1.33 promil alkollü olduğu belirlenirken, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Hafriyat kamyonu da otoparka çekildi.

VATANDAŞLAR YAKALAMIŞ

Hafriyat kamyonunu yakalayan mahalle sakinlerinden bir kişi olayı şöyle anlattı. "Dün akşam 00.30-01.00 sıralarında evimizde terasımızda otururken, inanılmaz bir gürültü duyduk. Dışarı baktık. Damperli büyük bir inşaat kamyonu inanılmaz hızlı bir şekilde buradan geçti. 4-5 tane aracın üzerinden paramparça ederek hızlı bir şekilde kaçtı. Biz hemen kendimizi sokağa attık. Aracı yakalamaya çalıştık. Moda'nın girişi çıkışı bellidir. Kapatmaya çalıştık. Moda Burnunda yanlış yola girerek kamyonu orada sıkıştırdık. Onu orada yakaladık 15-20 dakika polisi bekledik. Polise teslim ettik kendisini. Bir bayan arkadaşımız yaralandı. Onun durumunun ne olduğunu bilmiyoruz. Aracı sağa, kaldırıma sıkıştırdığı için geçen hanımefendiyi sıkıştırdı. Onu da ambulansla hastaneye götürdüler. Yakaladıktan sonra sürücünün alkollü olduğunu gördük" Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Hasarlı araçlar

-Araç sahibiyle röp

-Hafriyat kamyonunu yakalayan mahalle sakiniyle röp

-Otoparktaki hafriyat kamyonu

-Muhabir Anonsu

-Vatandaşın çektiği cep telefonu görüntüsü

-Genel ve detay

23.07.2018 - 12.43- Haber Kodu : 180723062

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(yeni güvenlik kamerası görüntüsüyle)

3-FATİH'TE 10 KİŞİ DÖVİZ BÜROSUNU SOYDU

- Songun anı güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Fatih'te bir döviz bürosuna gelen yüzleri maskeli 10 kişi, yaklaşık 150 bin dolarla kayıplara karıştı

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay saat 04:00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi üzerinde bir döviz bürosunda meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre maskeli ve silahları bulunan 10 kişi, 2 lüks araçla döviz bürosuna geldi. Döviz bürosunun otomatik kapısını, edindikleri uzaktan kumanda kopyası ile açtıkları öğrenilen soyguncular, yaklaşık 150 bin dolar değerinde bir soygun gerçekleştirdi. Şüpheliler, soygunu yaptıktan sonra dışarıda bekleyen araçları ile olay yerinden hızla uzaklaştılar. Soygun anı ise döviz bürosunun güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

" SİLAHLI İKİ KİŞİ ÇEVREDE ÖNLEM ALIYOR"

Döviz bürosu müdürü Erkam Bayram, "Yandaki esnafın kafasına silah dayıyorlar. Polisi aramaması yönünde uyarıyorlar ve tehdit ediyorlar. 2 tane lüks araçla geliyorlar. Sonra iki taraftan da kaçıyorlar. Kepenkte herhangi bir zorlama yok. Çelik kapıyı yaklaşık bir iki dakika zorluyor 6 kişi. İçeriye öyle giriyorlar. Silahlı iki kişi çevrede önlem alıyor. İki tanesi de araçta bekliyor " dedi.

"ANAHTARI TESADÜFEN BULUYORLAR"

Bayram, "İçeride biz anahtarı saklıyoruz. Dükkanı alt üst ettikleri için anahtarı buluyorlar. İlk başta sürüklemeye çalışıyorlar kasayı. Kasamızda çok büyük bir kasa değil. Anahtarı tesadüfen buluyorlar" şeklinde konuştu.

SOYGUN ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheliler lüks araçlarla döviz bürosunun önüne geliyor. Otomatik kepengi kaldıran şüpheliler, kapıyı zorla açarak içeri giriyor. Döviz bürosunun çekmecelerinde ve kasasında bulunan parayı alan şüpheliler, geldikleri araçlarla olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Soygun anının kameralara yansıması

-Döviz bürosu müdürü röp

-Döviz bürosundan görüntü

-Olay yeri inceleme çalışmaları

-Büro sahiplerinden görüntü

-Genel ve Detaylar

23.07.2018 - 06.33 - Haber Kodu : 180723013

23.07.2018 - 11.25 - Haber Kodu : 180723045

23.07.2018 - 12.58 - Haber Kodu : 180723064

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4- OYUNCU CANAN HOŞGÖR'ÜN PARASININ ÇALINMASI

- ARKADAŞININ ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Oyuncu-yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör'ün kahvesine uyku ilacı atarak 182 bin 76 dolarını çaldıkları iddia edilen üç kişi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi, "Beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı yağma" suçundan tutuklandı. Tutuklanan Barış E. sorgusunda zaman aman şikayetçi Canan Hoşgör'ün sigortacı arkadaşı Ayşe C.'nin özel şoförlüğünü yaptığını, bir arkadaşından uyku hapı alarak Ayşe C.'ye verdiğini, hırsızlık olayı ile ilgisinin olmadığını söyledi.

Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör, iddiaya göre 25 Haziran 2018 tarihinde bankada bulunan 182 bin 76 dolarını çekerek arkadaşı Ayşe C.'nin evine gitti. Burada parası çalınan Canan Hoşgör, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayşe C. dahil üç kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Olaydan sonra kayıplara karışan Ayşe C. bulunamazken, sorgusunda zaman zaman Ayşe C.'nin şoförlüğünü yaptığını söyleyen Barış E. ve arkadaşı Ali E. gözaltına alındı.

5 BİN LİRA ÖNERDİ İDDİASI

Emniyet sorgusunda 2-3 yıldır zaman zaman Ayşe C.'nin şoförlüğünü yaptığını söyleyen Barış E., Ayşe C.'nin çok önemli olduğunu söylediği bir evrağı kendisine verdiğini belirterek, "Bana, 'Canan Alkan'ın aracında bulunan çanta içindeki evrakı, bu evrak ile değiştireceksin' dedi. Ben de, 'bu işi yapamam, denetimli serbestliğim var, bu iş beni aşar. Ancak işi yapacak birini tanıyorum' dedim. Mahalleden arkadaşım Ali E.'yi tavsiye ettim. Ayşe C., işi yapması durumunda Ali E.'ye 5 bin lira vereceğini söyledi" dedi.

KURYE İLE YOLLANAN UYKU HAPI

Ali E.'nin kurye ile Ayşe C.'nin adresine uyku hapı yolladığını söyleyen Barış E., Ayşe C.'nin bu hapı arkadaşlarının da bulunduğu bir ortamda Canan Hoşgör'ün içkisine kattığını, ancak haptan etkilenen Canan Hoşgör'ün kardeşi ile eve gitmesi üzerine sonuç alamadıklarını söyledi.

Ayşe C.'nin isteği üzerine Ali E.'den bir uyku hapı daha aldığını söyleyen Barış E., "Ofise gittim. Hapı Ayşe hanıma verdim. O esnada Canan hanım geldi. Ben oradan ayrıldım. Yarım saat sonra Ayşe hanım Whatsapp üzerinden mesaj atarak 'Canan'ın arabasının kapısı açık, arkadaşın Ali evrağı oradan alsın' dedi. Ben kapıda bekleyen aracın resimlerini çekerek Ali'ye attım. Ali araca gitti ancak Canan hanımın bahsettiği evrağı bulamadı. Ali de oradan ayrıldı" dedi.

'CANAN HANIMI DURGUN, YÜZÜ SOLUK, GÖZLERİNİN ETRAFI MORARMIŞ HALDE GÖRDÜM'

Aradan 5-6 saat geçtikten sonra Ayşe C.'nin kendisini aradığını söyleyen Barış E., "Çekmeköy'deki evine çağırdı. Canan hanım ile oraya gideceğini söyledi. 19.00 gibi eve gittim. Arka bahçede Canan hanımı gördüm. Durgun, yüzü soluk, gözlerinin etrafı morarmış, çökmüş gibi bir halde gördüm Canan hanımı. Halini sordum, kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Çocukları alıp AVM'ye bırakarak evime gittim. Sabah Ayşe hanım aradı. 'O iş tamam eve gelebilir misin' dedi. Hırsızlık olayına karışmadım" dedi.

HAPLARI TEMİN EDEN ALİ E: OLAYI BEN İHBAR ETTİM

Ali E. ise sorgusunda, Ayşe C.'nin Barış E. üzerinden kendisine ulaştığını, çantadan bir evrak çalmasını istediğini ancak bu teklifi kabul etmediğini, hırsızlık olayını öğrendikten sonra da Canan Hoşgör'ü arayarak olayı ihbar ettiğini söyledi.

İki şüpheli dün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler. İki şüpheli savcılık sorgularının ardından, "Beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı yağma" suçundan mahkemeye sevk edildiler.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Ali E., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Barış E., "Beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı yağma" suçundan mahkeme tarafından tutuklandı.

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5- ALMAN YOLCUNUN MİDESİNDEN 1 KİLO 350 GRAM KOKAİN ÇIKTI

Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Atatürk Havalimanı'nda şüphe üzerinde durdurulan Alman yolcunun midesinde prezervatifler içinde 1 kilo 350 gram kokain çıktı.

Venezuela'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Alman yolcu S.A.D. (32) 'nın hareketlerinden şüphelenen polis, inceleme yaptı. S.A.D. polis tarafından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan kontrollerde S.A.D.'nin midesinden 54 prezervatif içinde 1 kilo 350 gram kokain çıktı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin Atatürk Havalimanındaki görüntüsü

-Midesinden çıkanlar

23.07.2018 - 11.38 - Haber Kodu : 180723052