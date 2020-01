İSTANBUL BÜLTENİ- 2

İŞLETMECİLER ve garsonlar restoranlarda, lokantalarda ya da kafelerde, hesap ödedikten sonra bahşiş bırakma kültürünün giderek yok olmasından şikayetçi. Vatandaşlar ise, hesaplara yansıtılan yüksek ücretlerden ve kuver bedeline tepki gösteriyor.Restoranlarda, lokantalarda veya kafelerde yemek yedikten sonra bahşiş bırakma adeti, giderek yok oluyor. Restoran sahipleri ve garsonlar ise bu durumdan mustarip olsalar da, günümüz şartlarında her şeyin pahalılaşmasının ve müşterilerin nakit yerine kredi kartı ya da yemek kartlarıyla ödeme yapmasının buna neden olduğunu ifade ediyor. Bazı işletmelerin ise, hesaba yansıttığı kuver ücretini gören müşteriler, bahşiş bırakmaktan kaçıyor."ÇOĞU MİSAFİR BAHŞİŞ VERMEDEN GİDİYOR"Eminönü'nde bulunan bir restoranın müdürü Ulu Küntay, "Piyasada fiyatların yükselmesi ile beraber insanlar nakit para taşımıyorlar. Bunun içinde genelde kredi kartı veya para kart ile ödeme yapıyorlar. Böyle bir durum olduğu vakit nasıl olsa hesabı ödedim diye çoğu misafir bahşiş vermeden gidiyor. Tabii bu ister istemez bahşiş kültürünü biraz düşürdü. Veya kartla ödeme yapıp çocuklara bir miktar servis ücreti yazdırıyor. Onları da zaten vergilendiriyoruz. Durum böyle olunca da ellerine geçen para biraz daha düşmüş oluyor. Tabii bundan da çalışan personel biraz üzülüyor. Kredi kartına servis ücreti yazdırılınca ister istemez yüzde 40 vergilendirmeye gidiyor. Yani diyelim, bin liralık bir hesapta yüz liralık servis ücreti eklediğimiz vakit, çocukların bordrosuna yansıyan 60 lira. Gerisi ister istemez vergi ve SSK primine gidiyor. Bu sefer çocukların eline geçen para düşüyor" dedi."BAHŞİŞ MİKTARINI MİSAFİRLERİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"Kuver ücretinin servis ücreti olarak algılandığını ancak bunun yemek öncesinde masaya gelen atıştırmalıklar, su ve ekmek için aldığını anlatan Küntay, şunları söyledi:"Bizim kuverden kastettiğimiz olay, masaya verdiğimiz su, ekmek, önden atıştırmalık, yeşillik diye tabir ettiğimiz söğüş tabağı. Bunun parasal değerinin karşılığı kuver. Yoksa normalde ekmek, su yazdığımız vakit daha da yükselecek belki fiyat ama biz genel bir ortalama alıp, hem gelen misafirlerimiz mağdur olmasın hem işletme mağdur olmasın diye böyle bir ortalama kuver ücreti ile devam ediyoruz. Ki bu artık çok yerleşmiş bir sistem oldu. Ama bazı işletmeler de servis ücretini hesaba ekliyorlar. O da o işletmenin kendi yasal hakkı. İster öyle bir yol izler ister başka. Bunu da çok yadırgamamak lazım ama bizim işletmemizde servis ücreti eklenmiyor. Onu misafirimizin takdirine bırakıyoruz. Garsonlara ne verirlerse onunla yetiniyorlar. Özellikle Arap müşterilerimiz o konuda çok itiraz ediyorlar. Biz de onlara işin esprisini anlatıyoruz bunun karşılığı bu diye. Ama yerli misafirlerimizde de öyle bir algılama olabilir. Çünkü fiyatlar yüksek olduğu için 'Bir de kuver mi ödeyeceğiz?' diyenlerle karşılaşıyoruz. Ama yapacak bir şey yok, bu da bir işletme gideri ve karşılığını da verdiğimize inandığımız için çok da problem etmiyoruz"YEMEK KARTLARI BAHŞİŞ KÜLTÜRÜNÜ YOK EDİYOR15 senedir bir lokantada garsonluk yapan Nihat Azı, "Ben 22 senedir lokanta sektöründeyim, 15 senedir de garsonluk yapıyorum. Eskiden bahşiş olayı çok vardı, yemek kartları da çıkınca millet cebinde para taşımıyor, Kart veriyor. Tabii bu da bize bahşiş konusunda yansıyor. Bırakan da var, bırakmayan da var ama eskiye göre çok düşük. Şimdi adam yeri geliyor 59 lira gelen hesap için 60 lira veriyor, bir lirayı götürüyoruz mendilini, kolonyasını, her şeyini veriyoruz ama o bıraktığı bir lirayı bile alıyor" dedi.25 senedir gıda sektöründe olduğunu ifade eden Hüseyin Başaran ise, "Veriyorlar bahşiş ama eskiye göre az. Şu an yaşam şartları da onu gerektiriyor. Kart veriyorlar, 70 lira geldiyse 75 lira çekin diyorlar. Eskiden garsonlarımıza 15-20 lira bahşiş bırakılırdı. Bundan şikayetçiyiz yani" şeklinde konuştu.

"ÖDEMELER AĞIR GELİYOR"

Gittiği restoranda kuver ücreti de olsa bahşiş bıraktığını söyleyen Nesrin Özer, "Bazen nakit de veriyoruz ama daha çok kart kullanıyorsunuz. Eskiden hakikaten herkes mutlaka bahşiş verirdi ama şimdi o kadar ağır geliyor ki ödemeler. Bizim için geçerli değil ama gerçekten zor yani, çoğu insan vermez. Kuver ücreti olsa da bahşiş veririz. O kişi sizin için çalışıyor, rahat ettiriyor. Sonuçta onu hakkediyor. Vermek lazım" ifadelerini kullandı.

Gittiği restoranlarda daha çok para üstünü almayıp bahşiş olarak bıraktığını dile getiren Cemil Yusufoğlu ise, "Kuver ücreti klas restoranlarda uygulanıyor benim bildiğim. Ama sıradan ikinci, üçüncü sınıf yerlere gittiğimizde, bozukları bırakıyoruz. Kredi kartına gelince, kredi kartından ödeme yapanlar isterlerse yine 3-5 lira atıyorlar. Kültür aslında yok olmuyor. Genelde para üstünü bırakmak şeklinde oluyor, herkes gibi ben de öyle yapıyorum. Mesela çay 1,5 lira, 2 lira veriyorum, 50 kuruşu beklemek ayıp geliyor bana" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Restoran müdürü ile röp.

-Garsonlar ile röp.

-Müşteri röportajları

-Servis yapan garsonlar

-Hesap alan garsonlar

-Genel ve detay

23.01.2020 - 11.00 - Haber Kodu : 200123082

================

8- KAR KÜREME ARAÇLARINDAN KAR VE BUZLANMA NÖBETİ

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, İstanbul'da bugün öğle saatlerinde özellikle Anadolu Yakası'nda hafif şekilde etkili olması beklenen kar yağışı ve olası buzlanmalara karşı ekipler kar küreme araçlarıyla yollarda bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İBB ve AKOM verilerine göre, İstanbul'da bugün öğle saatlerinde Anadolu Yakası'nda hafif kar yağışı geçişinin görülebileceği belirtiliyor. Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada kar yağışının özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında görülmesinin beklendiği, yağışların şehir merkezinde karla karışık yağmur ve aralıklarla hafif kar, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde ise kar şeklinde yağacağı ifade edildi.

"DÜN AŞIRI BİR BUZLANMA OLDU"

Anadolu Yakası'nda D-100 ve diğer bağlantı yollarında kar küreme araçları hazır bekliyor. Kar yağışı ve buzlanmalara karşı ekipler caddelerde de nöbet tutuyor. Kar küreme aracı görevlisi Gürkan Erdoğan, "Çoktandır hazırız burada. Kar yağışı başlamadan birkaç gün öncesinden zaten biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bölgelerimizde yerlerimizi aldık. Bugün herhangi bir problem olmadı. Dün aşırı bir buzlanma oldu. Gerekliyi tuzlamayı yaptık. Şu an Anadolu Yakası 7. Bölge olarak biz hazırız" şeklinde konuştu.

"HAVA ÇOK SOĞUK, DONUYORUZ"

Sabah saatlerinde işe giden vatandaşların da kar yağışına karşı hazırlıklı olduğu görüldü. Yusuf Aslan Yıldırım, "Sanki yağacak gibi hava çok soğuk. Donuyoruz. Bana yağacak gibi geliyor. Elimizden geldiği kadar sıkıca giyinmeye çalışıyoruz. Kışı da kendi mevsimine göre yaşamak lazım" ifadelerini kullandı.

BUZLANMALARA DİKKAT

Kar yağışını etkili olması durumunda uzmanlar başta köprü ve viyadüklerde gizli buzlanma ve don olayları yaşanabileceği gerekçesiyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği ve kar lastiği kullanması yönünde uyarılar yapıyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Kar küreme araçlarından detaylar

-Yoldan detay görüntüler

-Otobüs durağında bekleyenlerden görüntüler

-Kar küreme aracı görevlisiyle röportaj

-Vatandaşla röportaj

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

23.01.2020 - 10.15 - Haber Kodu : 200123065_

=================

9- BAHÇELİEVLER'DE ARAÇLARDAN TELEFON ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Ali ABLAY/İSTANBUL,() Bahçelievler'de 9 gün içinde 3 farklı araçtan cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bahçelievler'de geçtiğimiz hafta içerisinde 3 farklı araçtan cep telefonu hırsızlığı yapılması üzerine polis çalışma başlattı. Hırsızlıkların yaşandığı noktalardaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi. Şüphelinin Necmettin A.(33) olduğunu tespit eden polis, Pazar saat 02.30 sıralarında şüphelinin Hürriyet Mahallesindeki evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan sorgusunda ise işyerinden hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapma, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerinin kullanılması, görevi yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama suçlarından 19 suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilirken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan araçlardan hırsızlık yapıldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan 2 farklı hırsızlık olayında şüphelinin önce hırsızlık yapacağı araçların çevresinde gezdiği ardından da araçta bulunan cep telefonlarını alarak hızlıca uzaklaştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

---

- Hırsızlık anları

- Güvenlik kamera görüntüsü

23.01.2020 - 11.25 - Haber Kodu : 200123092

================

10- (ÖZEL) ESENYURT'TA İŞ YERİNİN ÖNÜNDEKİ DEMİRLERİ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Veysel TİMDU/İSTANBUL,() ESENYURT'ta atık kağıt toplayan kadın şüpheli iş yerinin önündeki demirleri çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Esenyurt, Doğan Araslı Bulvarı'ndaki iç çamaşırı satan bir iş yerinde dün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Sabaha karşı buraya gelen atık kağıt toplayıcısı 3 kadından biri iş yerinin girişinde bulunan demirleri çaldı. Şüpheli kadınlar daha sonra buradan uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

AYNI İŞ YERİNDE 2. HIRSIZLIK

Öte yandan aynı iş yerinde geçen yıl haziran ayında da hırsızlık olay yaşanmıştı. İş yerine gelen bir şüpheli, dükkanın sahibinin şarja takılı cep telefonunu çalmıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda dükkanın sahibi İsmail Tinaj şüphelinin kendisine telefonu çaldıktan sonra öpücük attığını söylemişti.

Görüntü Dökümü:

------------

-(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızlık anları

-(ARŞİV)

- Hırsızlık şüphelisinin Pasaja girmesi.

- Telefonu koynuna sokup çıkması.

- İşyeri sahibi ile göz göze gelmeleri.

23.01.2020 - 09.26 - Haber Kodu : 200123045

===============

11- SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK PANOSUNDAKİ PATLAMALAR KORKUTTU

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL

Sultangazi'de bir iş merkezinin girişinde bulunan elektrik panosunda kablolar patladı. O anlar bir kişi tarafından telefona kaydedildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan 6 katlı iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin girişinde bulunan elektrik panosundaki kablolar bir anda patladı ve yanmaya başladı. İş merkezini yoğun duman kapladı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. O anlar ise bir kişi tarafından telefona kaydedildi. Bir yandan o anları görüntüleyen vatandaş bir yandan da iş merkezindekileri uyararak, "Binayı boşaltın. Yoksa yanacaksınız" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektriklerin kesilmesiyle yanan kablolara müdahale ederek söndürdü.

Görüntü Dökümü:

-----------------

(CEP TELEFONU)

-Patlama anları

-Detaylar

23.01.2020 - 08.41 - Haber Kodu : 200123031

==================

12- SULTANGAZİ'DE KUMAŞ ÇALAN HIRSIZI KAMERAYA KAYDETTİ

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL () SULTANGAZİ'de, depodan kumaş çalan şüpheliyi mahalle sakini, cep telefonuyla kaydetti. Görüntülendiğini fark eden şüpheli, kaçtı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işyerine ait deponun bulunduğu sokağa minibüsle gelen bir kişi, deponun kepenginin kilidini kırarak içeri girdi. Depoda keten, krep, polyester, polar türünde kumaşları çalan şüpheli, kumaşları geldiği minibüse yüklemeye başladı. Sesleri duyan bir mahalle sakini ise, balkona çıktı. Depodan bir kişinin kumaşları minibüse yüklediğini gören mahalle sakini, o anları cep telefonu ile kaydetti.

"POLİS HIRSIZ VAR"

Hırsızlık anlarını görüntüleyen mahalle sakini, bir yandan olay anını görüntülerken bir yandan da "Komşular, hırsız var", "Polis, hırsız var" diyerek bağırmaya başladı. Mahalle sakininin kendisini görüntülediğini fark eden şüpheli, geldiği minibüse binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, deponun kilidinin kırıldığını ve kapının açık olduğunu gördü. Yapılan incelemede şüphelinin 2 bin lira değerinde kumaş çaldığı ortaya çıktı. Depo sahibi cep telefonu ile görüntülenen hırsızdan şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------

(CEP TELEFONU)

-Mahalle sakininin şüpheliyi görüntülemesi

-Şüpheliye bağırması

-Şüphelinin kaçması

23.01.2020 - 09.07 - Haber Kodu : 200123034_

=================

13- MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,()

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Maltepe Üniversite'nin kapalı spor salonu çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Maltepe Üniversitesi kampüsünde bulunan kapalı spor salonunun çatısında yangın saat 09.45 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre çatıdaki tadilat sırasında izolasyon malzemeleri bir anda alev aldı. Görevliler ve işçiler durumu itfaiye, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Polis ekipleri de tedbir amaçlı güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Kapalı spor salonundan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Çatıdan çıkan duman

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler



23.01.2020 - 11.09 - Haber Kodu : 200123086