İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- BEŞİKTAŞ'TA VAHŞET... EVİN BAHÇESİNDEKİ KÖPEK KURŞUNLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

-Daha önce de zehirli et atılarak zehirlenmek istenen köpek defalarca ateş edilerek öldürüldü.

Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM- Ozan URAL / İSTANBUL,() BEŞİKTAŞ'ta bir binanın bahçesindeki köpek tabancayla vurarak öldürdü. Bahçeye doğru 4 el ateş eden saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri de binanın giriş katına isabet etti.

Olay, Dikilitaş Mahallesi Zerdali Sokak'ta önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın bahçesindeki 'Kont' adlı Alman kurt köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sokak üzerinden bahçeye doğru 4 el ateş eden saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri, binanın giriş katındaki dairenin pencere panjuruna isabet etti.

KÖPEĞİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Köpeğin sahibi Burak Işıkyıldız, kurşun seslerini duyarak dışarı çıkınca, 7 yaşındaki köpeğinin ölmüş olduğunu gördü. Karanlık sokaktan bir kişinin yaya olarak kaçtığını fark eden köpeğin sahibi durumu polise bildirdi. Saldırının gerçekleştiği sokakta incelemelerde bulunan polis, 4 boş kovan buldu. Çevredeki binaların güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın kaçış anının görüntülerine ulaştı.

SİLAH SESLERİYLE DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA KÖPEĞİMİZ ÖLMÜŞTÜ

Silah sesleriyle birlikte dışarı çıktığını ve köpeğinin öldüğünü anlatan Burak Işıkyıldız, "Evde oturuyorduk yemek yiyorduk. Silah seslerini duyduk kalkıp dışarı çıktığımızda köpeğimizin öldüğünü gördük. Görgü şahitleri bir kişinin koşarak kaçtığını görmüş. Olayın ardından polise haber verdik gerekli yasal işlemleri başlattık" dedi.

'KÖPEĞİNİ ÖLDÜRECEĞİZ' DİYE TEHDİT EDİYORLARDI

Daha önceden de köpeğinin zehirlenmeye çalışıldığını iddia eden Işıkyıldız, "Polisler, vuran kişiyi bulmaya çalışıyorlar ama azmettiren bir kişinin olduğunu düşünüyorum. Bir defa zehirli et attılar, köpeğimiz eğitimli Alman kurdu olduğu için et yemedi. Çevrede oturanlar bana aracılar vasıtasıyla 'köpeği öldüreceğiz' diye tehdit ediyorlardı. Köpeğin ağzı var dili yok. Ben bir canlıya kıyabileceklerini düşünmüyordum. Köpeğin havlamasından rahatsız olmuşlar ama 7 senedir köpekle burada beraberim. Bizim apartmanımızdan hiçbir şikâyet yok. Çok bağıran köpek değildi. Kimin yaptırdıklarını bulmaya çalışıyoruz. Emniyet güçlerine güveniyoruz, inşallah yapan kişi bulunur. Köpeğim çok uysal bir köpekti saldırganlığı yoktu. Bahçe içinde havlayabiliyordu. Çok üzgünüz daha olayın şokunun üzerimizden atlatamadık" dedi.

SÜREKLİ HAVLIYOR DİYE

Mahalle sakinleri, bahçede bakılan köpeğin sürekli havlamasından rahatsız olan bazı kişilerin bir süre önce sahibini uyardığını söyledi. Saldırının köpeğin havlamasından rahatsız olan bir kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği iddia edildi. Polis, köpeğe karşı gerçekleştirilen silahlı saldırının nedenini öğrenmek için çalışmalara başladı.

=======================

2- PİTON YILANI DERİSİ, FİLDİŞİ, GERGEDAN BOYNUZU... HEPSİ BU OPERASYONDA ELE GEÇİRİLDİ

Çağatay KENARLI İSTANBUL, () KAĞITHANE'de bir eve düzenlenen operasyonda satışı yasak 4 metre 60 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi, 2 fildişi, 1 gergedan boynuzu, fildişi tesbih, gergedan boynuzu tesbih, damla kehribar tesbih, baston ve satranç takımının da aralarında bulunduğu 269 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı bir ihbarda Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) gereği satışı dünyada yasak olan fil, gergedan, piton yılanı dişlerinden üretilen baston, tesbih, satranç taşı gibi ürünlerin satıldığını öğrenerek çalışma başlattı.

PİYASA DEĞERİ 1 BUÇUK MİLYON LİRA

Kaçakçılık polisleri 23 Ekim'de Kağıthane'de bulunan bir eve baskın düzenledi. Yapılan operasyonda Azerbaycan uyruklu N.S. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 189 gergedan, fildişi ve damla kehribar tesbih, 2 fil dişi, 1 gergedan boynuzu, 4 metre 60 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi, 62 fil dişi obje, 14 tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 269 objelerin yasadışı yollardan ülkeye sokulduğu belirtilirken, yaklaşık arak 1 milyon 500 bin lira değerinde olduğunu ileri sürüldü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Ele geçirilenlerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından ürünlere ilişkin raporlama yapacağı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Azerbaycan uyruklu N.S., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3- BAKAN KOCA: MÜCADELE ETMEMİZ GEREKEN METABOLİK, KANSER VE ÇEŞİTLİ ORGAN SİSTEMLERİNİN KRONİK HASTALIKLARI BULUNMAKTADIR

*Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

*"Biyoteknolojik ajanların sağlığın koruyucu, tanı koydurucu ve tedavi edici alanlarında kullanılabilmesi çok geniş yelpazeye yayılan bir çalışma alanı açmaktadır. Bu alanda öncülüğü yakalayabilen ülkeler, bilimsel avantajlarının yanında halk sağlığında merhale kaydedecek ve önemli ekonomik kazanımlar elde edecektir. Bunu kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak görüyorum"

*"Artık önümüzde mücadele etmemiz gereken metabolik hastalıklar, kanser ve çeşitli organ sistemlerinin kronik hastalıkları bulunmaktadır. Maalesef bu hastalıkların çoğunun tedavisinde günümüz tıbbı aciz kalmaktadır. Ancak bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunabileceğimizi, önleyemesek de daha ileri yaşlara taşıyabileceğimizi ve kontrol altına alabileceğimizi biliyoruz"

- "Önümüzdeki yıllarda ise Ar-Ge çalışmalarına ayrılan payın artmasıyla geri dönüş hızının da artacağını öngörüyoruz. Bu konuda bugün önemli bir çalışmanın da başladığını iftiharla duyurmak istiyorum. Türkiye Genom Projesi 29 Ekim 2019 itibarıyla kapsamı genişletilerek resmen başlamıştır. Başta muhtelif kanser türleri ve nadir hastalıklar olmak üzere pek çok durumun koruyucu, teşhis koydurucu ve tedavi edici yönüne dair sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz"

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,()

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, "Artık önümüzde mücadele etmemiz gereken metabolik hastalıklar, kanser ve çeşitli organ sistemlerinin kronik hastalıkları bulunmaktadır. Maalesef bu hastalıkların çoğunun tedavisinde günümüz tıbbı aciz kalmaktadır. Ancak bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunabileceğimizi, önleyemesek de daha ileri yaşlara taşıyabileceğimizi ve kontrol altına alabileceğimizi biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) bilimsel desteğiyle gerçekleştirilen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın açılış törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Koca, altı yıldan beri kesintisiz düzenlenen kurultayla alanında saygın bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerini paylaştığı bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Bakan Koca, Türk tıp dünyasının, akraba toplulukların yayıldığı bilinen geniş bir coğrafyadan öte, kendini insanlığa hizmete adamış, yurduna gönül bağıyla bağlı her meslektaşının katkı verdiği bir küresel güç olduğuna inandığını dile getirerek, bir araya gelmek, birlikte olmak, aynı hedefe koşmanın bu gücü görünür kılacağını kaydetti.

Bu kurultayların bilinçli olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünde yapıldığını vurgulayan Koca, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan zekasını, bilime bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu, her zaman ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek milli ülkümüzdür." sözlerini hatırlattı. Koca, "Terörle mücadele etme ve sınır güvenliğimizi sağlamak uğruna şehitler verdiğimiz bugünlerde, bu seçkin toplulukta vücuda geldiğini gözlediğim dayanışma ve iş birliğiyle geleceğimizin inşası için birlikte davranma azim ve heyecanına, her zamankinden daha fazla muhtacız. İhtiyacımız olan bu ruha kurultaylarımızın katkısı olduğuna inanıyorum." diyerek, katılımcılara teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca, son 16 yılda sağlıkta yaşanan dönüşüme işaret ederek, bu konudaki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Koca, Türkiye'nin ilaca erişimde neredeyse rakipsiz olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu alandaki birikimimiz sayesinde, ihtiyaç halindeki ülkelere sağlık hizmeti götürmek için tereddüt bile etmedik. Komşu ülkelerde yaşanan çatışma ve savaşlardan kaçan 4 milyon sığınmacıya ülkemizde aynı seviyede hizmet vermek için seferber olduk. Ateş altında kalan, güvenli bölgelerde konuşlandırılan bölge halkına, kurduğumuz hastane ve sağlık tesisleri ile sağlık hizmeti götürdük. Bu konuda başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyanın ülkemizden alacağı önemli dersler olduğuna inanıyorum. Bununla birlikte insanımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve sağlıkta dünyaya açılmak için önümüze koyduğumuz büyük hedeflerimiz var. Sağlık turizminde dünyanın en çok tercih edilen ülkesi olmamızın önünde engel olmadığını düşünüyorum. Kurduğumuz Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) ile bu alanda yeni bir ivme kazanacağımızı umuyorum. Sağlık hizmetlerimizi en nitelikli düzeye en uygun maliyetle çıkartabilmek için sağlık teknolojilerini üretebiliyor olmamız gerekiyor. İlaç, aşı ve tıbbi cihaz üretiminde yerlileşme yönünde büyük gayretlerimiz var. Geçen sene yaşanan dalgalı ekonomik ortam ve yakın zamanda yaşadığımız jeopolitik gerginlikler göz önüne alındığında bu hususun ne kadar önem arz ettiği kolayca

anlaşılabilir."

"TÜRKİYE GENOM PROJESİ RESMEN BAŞLADI"

Koca, ülkenin 21. yüzyıla birçok yönden hızlı değişimlerle girdiğini dile getirerek, demografik yapının hızla değiştiğini, kent nüfusunun arttığını, doğum hızının başta batı illerinde olmak üzere düşüşe geçtiğini, çok yakın geleceğin kendilerini önemli bir yaşlı ve bağımlı nüfus sorunuyla baş başa bırakacağını aktardı. Bakan Koca, sağlık sisteminin önceliklerini ve kaynak tahsislerini bu değişime paralel olarak hızla dönüştürmek zorunda olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık önümüzde mücadele etmemiz gereken metabolik hastalıklar, kanser ve çeşitli organ sistemlerinin kronik hastalıkları bulunmaktadır. Maalesef bu hastalıkların çoğunun tedavisinde günümüz tıbbı aciz kalmaktadır. Ancak bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunabileceğimizi, önleyemesek de daha ileri yaşlara taşıyabileceğimizi ve kontrol altına alabileceğimizi biliyoruz. Bulaşıcı olmayan hastalıkların yanı sıra viral enfeksiyonlar ve antibiyotiklere dirençli bakteri enfeksiyonları da toplum sağlığına tehditlerini giderek artıran durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Modern anlamda tıbbın gelişmesinde önce kimyasal ilaçlar mucize olarak sunulmuştu. Daha sonra ilaçların ve dezenfeksiyon tedbirlerinin kullanıma girmesiyle muhtelif girişimler ve cerrahi müdahaleler ümit veren yöntemler olarak lanse edildiler. Teknolojinin ilerlemesi ile fiziksel ajanlarla yapılan tanı ve tedaviler mucizeymiş gibi sunuldular. Günümüzde ise bütün bunların kıymetini bir kenara itebileceği iddiası ile biyoteknolojik çalışmalar ümit vadetmektedir. Biyoteknolojik ajanların sağlığın koruyucu, tanı koydurucu ve tedavi edici alanlarında kullanılabilmesi çok geniş yelpazeye yayılan bir çalışma alanı açmaktadır. Bu alanda öncülüğü yakalayabilen ülkeler, bilimsel avantajlarının yanında halk sağlığında merhale kaydedecek ve önemli ekonomik kazanımlar elde edecektir. Bunu kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak görüyorum. Öncelik verdiğimiz bu alanda, TÜSEB çatısı altında başlattığımız çalışmaların yarışta ön almamıza büyük bir yarar sağlayacağına inanıyorum."

TÜSEB'in Ar-Ge projeleriyle dışa bağımlılığı en aza indirerek ülke ekonomisine ve toplum sağlığına güçlü katkılar sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Koca, metabolik hastalıklar, kişiselleştirilmiş tıp, ilaç geliştirme, aşı geliştirme alanlarında biyoteknoloji çalışmalarından beklentilerinin çok yüksek olduğunu anlattı.

Kurultayda yürütülecek çalışmaların bu beklentinin karşılanmasına yardımcı olmasını umduğunu söyleyen Koca, "Toplumsal ve teknolojik dinamiklerle sağlık hizmetlerinde oluşan ihtiyacın hızlı giderilmesi, biyoteknoloji alanındaki yatırımların artırılması ve bunların sonucu olarak ürüne dönüşebilen Ar-Ge çalışmalarının gerçekleşmesiyle mümkün olabilecektir. Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de biyoteknoloji alanında yapılan Ar-Ge çalışmalarına ayrılan bütçeler her sene artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ise Ar-Ge çalışmalarına ayrılan payın artmasıyla geri dönüş hızının da

artacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün önemli bir çalışmanın başladığını iftiharla duyurmak istediğini belirterek, "Türkiye Genom Projesi 29 Ekim 2019 itibarıyla kapsamı genişletilerek resmen başlamıştır. Başta muhtelif kanser türleri ve nadir hastalıklar olmak üzere pek çok durumun koruyucu, teşhis koydurucu ve tedavi edici yönüne dair sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

============================

4- ESENYURT'TA 6 KİŞİYİ SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

- O anlar kameraya yansımıştı

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

Esenyurt'ta dün bir internet kafe önünde çıkan silahlı kavgada 1'i yabancı uyruklu 6 kişinin yaralandığı olayı gerçekleştiren şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt'ta dün bir internet kafe önünde saat 17.00 sıralarında iki grup arasında silahlı kavga çıkmış 1'i yabancı uyruklu toplam 6 kişi yaralanmıştı. Silahla yaralamayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri dün akşam saatlerinde şüpheli Kürşat T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kürşat T.'nin yapılan sorgulamasında 'Yağma', 'Kasten yaralama', 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' olmak suçlarından 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Kürşat T.'nin Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor. Silahlı kavgaya karıştığı belirlenerek firari olarak aranan Vedat Ş. ve Osman G.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

5- (Geniş haber) KAĞITHANE'DE İETT OTOBÜSÜ KAMYONETE ÇARPTI: 1 YARALI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() KAĞITHANE'nin Okmeydanı TEM bağlantı yolu, Sadabad 1 Viyadüğü çıkışında İETT otobüsü, arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarptı. Kamyonet devrilirken, otobüsteki 1 yolcu yaralandı.

Kaza Okmeydanı TEM Bağlantı yolu, Nurtepe mevkii Sadabad 1 Viyadüğü çıkışında saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre TEM otoyolu istikametine ilerleyen Mecidiyeköy-Arnavutköy seferini yapan İETT belediye otobüsü, arıza nedeniyle yol kenarında duran Cafer Şimşek'in bulunduğu 34 FT 1158 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken otobüsteki bir yolcu da yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Sadabad 1 Viyadüğü TEM otoyolu istikametinde trafik kilitlendi, uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonet kaza yerine gelen vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

'GÜM' DİYE BİR SES DUYDUM OTOBÜS BANA ÇARPTI

rıza yapan kamyonun sürücüsü Cafer Şimşek,öKamyonum arıza yapmıştı ben de sağ tarafa çektim, dörtlüleri yaktım bekliyordum. Oğluma telefon ettim onun gelmesini bekliyordum. Bu sırada 'güm' diye bir ses duydum. Otobüs bana arkadan çarptı. Otobüsteki 1 yolcu yaralandı o da hastaneye kaldırıldı" dedi.

6 - (ÖZEL) - MOTOSİKLETLİ TRAFİK POLİSİ KAZADA YARALANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-

Kadıköy D-100 Karayolunda motosikletli trafik polisi ile motosiklet sürücüsü seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışma sonrası devrilen motosiklette sürüklenen polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 karayolu Edirne istikameti Göztepe mevkiinde meydana geldi. Motosikletli trafik polisi Onur Güler ile motosikletiyle ilerleyen Mehmet Ali Deniz bilinmeyen bir nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle polis memurunun motosikleti devrilirken polis memuru yaklaşık 10 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alan meslektaşları kaza yerine geldi. Elinden ve yüzünden yaralanan polis memuru ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

7- (ek bilgilerle) BASIN EKSPRES YOLU'NDA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI

*Kazada ağır yaralanan Mustafa İzgi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/

Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda servis minibüsü, otomobiline çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza Bahçelievler, Basın Ekspres Yolu Yeşilköy istikameti, D-100 Karayolu ayrımında saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 AB 0887 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa İzgi (70) D-100 Karayolu ayrımında gideceği yöne karar veremeyip yavaşlayınca 34 LAH 634 plakalı servis minibüsü otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, sürücü de otomobil içinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İzgi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobil ile servis aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

8- İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

*İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü. İstanbul'da sisin etkisini göstermesiyle bazı yüksek ormanlık alanlar ve binalar puslu bir havaya büründü. Beykoz, Üsküdar, Beşiktaş ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve boğaza bakan yamaçlarda sabah saatlerinde sis bastı, boğazda kartpostallık görüntüler oluştu. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü civarında deniz üstünde yoğun görülen sis nedeniyle İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Sis nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde aksama yaşanmadı. Sis havadan da görüntülendi



9 - ESENYURT'TA 30 İŞÇİ DAHA ZEHİRLENME ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN / İSTANBUL , ()

Esenyurt'ta yaklaşık 30 işçi daha mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Esenyurt Akçaburgaz'da bulunan bir fabrikada çalışan yaklaşık 50 işçi geçtiğimiz cuma günü yemekhanede makarna, ıspanak, yoğurt ve ekler yemiş ve işçiler zehirlenme belirtisi ile hastanelere başvurmuştu. Aynı gün yine aynı yemek şirketinin yemek verdiği bir başka fabrikanın işçileri de bugün mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle özel bir hastanelere başvurdu. Yaklaşık 30 işçi hastane de tedavi altına alındı, bazı hastalar ise taburcu edildi.

10- OTOMOBİL SATMA BAHANESİYLE GASP ETTİLER

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () BAŞAKŞEHİR'de Cezayir uyruklu Badis K., internetten beğendiği otomobili almak için buluştuğu satıcı gibi davranan kişilerin gaspına uğradı. Başına silah dayanar Badis K'nin bir miktar parası ve cep telefonu çalındı. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şahintepe Mahallesi'nde Cezayir uyruklu Badis K., internette bir siteden araç beğenerek şüphelilerle anlaştı. Edinilen bilgilere göre, araba satma bahanesiyle gelen 1'i Suriye uyruklu 3 kişi, 10 Ekim'de Badis K.'nın başına silah dayayarak 3 bin 500 Euro, bin dolar ve cep telefonunu gasp ettiler. Badis K.'nın şikayeti üzerine Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin geldiği otomobilin plakasından hareketle, aracı Ercan S.'nin kiraladığını tespit etti. 26 Ekim'de Ercan S. Bakırköy'de, Murat Ö. ve Suriye uyruklu Bozan M. Başakşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Murat Ö.'nün yapılan üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen kurusıkı tabanca ve 11 mermi ile gasp edilen cep telefonu ele geçirildi. Başakşehir Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından 3 şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

11- ALIŞVERİŞ ÇILGINLIKLARI BAŞLIYOR... UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Semih ÇALIŞKAN - Buğra BENLİOĞLU - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, () KASIM ayıyla birlikte başlayan 3 aylık indirim kampanyalarına karşı uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Özellikle online yapılan alışverişlerde siber dolandırıcılara karşı tüketicilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor.

BLACK Friday (Efsane Cuma),Cyber Monday (Siber Pazartesi), 11.11 indirimleri ve yılbaşı fırsatları gibi, yüzlerce e-ticaret sitesi ve markanın Kasım ayından itibaren kampanyalı satışlara başlayacağı 3 aylık indirim çılgınlığı dönemi başlamak üzere. Özellikle bu dönemde siber dolandırıcılara fırsat doğuyor. Kullanıcılar internetten üzerinden yaptıkları online alışverişlere bu aylarda daha dikkatli olmalı.

"ÇOK CİDDİ BİR RİSK MEVCUT"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, siber dolandırıcılara karşı bireyleri uyardı. 'ya konuşan Demircan, hem internet hem de sosyal medya platformlarında yapılan satışlarda tüketiciler nelere dikkat etmeli sorusunu yanıtladı. Demircan şunları söyledi: "Kara cuma olarak anılan bu günler dolandırıcıların en fazla çalıştıkları zamanlar oluyor. Çünkü kötü niyetli kişiler, dolandırıcılar güncel konuları takip etmeyi çok severler. İnsanlar da bu güncel konulara maalesef kanıyorlar. Kara cumalarda çok ciddi indirimler oluyor. Bu indirimleri sanki kendileri yapıyormuş gibi aslında normalinde alışveriş sitesi gerçekten de indirimler yapılıyor. Onun sahtesi yapılarak, sahte bir sosyal medya hesabı oluşturulup 3 bin dolarlık bir televizyonu 300 dolara satıyormuş gibi gösterip kullanıcıların hem kredi kartı bilgilerini almaya çalışıyorlar hem de kişisel verilerini çalmaya çalışıyorlar. Bu dönemlerde böyle çok ciddi bir risk mevcut."

"ÖNEMLİ UNSUR KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ VERMEMELERİ"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, online alışveriş yapan bireyleri uyardı. "Instagram en fazla alışveriş yapılan sosyal medya platformlarından bir tanesi" diyen Demircan, "Instagram geliştirdiği yeni platformuyla normal alışverişe de olanak sağlamaya başladı. Yani kendini kayıt ettiren bir kurum Instagram üzerinden ürün satabiliyor. Kullanıcıların mutlaka bunu tercih ediyor olması gerekiyor. Bu çok önemli bir kriter. Onun dışında geçmişte alışveriş yaptıkları yerleri tercih ediyor olabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur kredi kartı bilgilerini vermemeleri. Özellikle kapıda ödeme seçeneği olabilir. Kredi kartıyla ödeme istiyorlarsa da sanal kart bilgilerini verebilirler. Gerçek kredi kartı numarasını kötü niyetli kişilere kaptırmamış olacaklar. Sadece sanal karta aktardıkları küçük bir miktar kadar zararları olacak" ifadelerini kullandı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYANLAR NE YAPMALI?

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, online alışverişte kredi kartı bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçen vatandaşların nasıl bir yol izlemesini gerektiğini anlattı. Demircan bu konuda şunları söyledi: "Kredi kartı bilgilerini verip de kötü niyetli kişilere bunu kaptırdığını fark ettiği anda, ki bu alışveriş yapılmasıyla başlayacaktır. Kartınız hızlı bir şekilde kopyalanacak ve sizin adınıza alışverişler yapılmaya başlanacak. Bununla alakalı da uyarı mailler ve SMS'ler size gelmeye başlayacak. Burada ilk yapılması gereken hemen bankanızla iletişime geçip kartın kullanıma kapatılması. Bu alışverişleri ben yapmadım bilgisinin bankayla mutlaka paylaşılıyor olması. Bu çok önemli."

"BEDAVA PEYNİR SADECE FARE KAPANINDA OLUR"

"Sınırlı sayıda bir stoğu, bir firma bu özel günde insanların kullanımına, satın almasına sunuyor olabilir. Bunu fırsata kötü niyetli kişiler dönüştürüyor" diyen Osman Demircan, "Bunlar çok az sayıda satılan ürünler. Kötü niyetli kişiler sanki o ürünü kendileri satıyormuş gibi göstererek 3 bin dolarlık, 4 bin dolarlık belki de 5 bin dolarlık beyaz eşyaları, televizyonları, teknolojik telefonları bunların tamamını 500 dolara, 300 dolara sattıklarını söylüyorlar. Yüzde 50'lerde indirim bir noktaya kadar kabul edilebilecek bir şey. 10'da 1 gibi, 20'de 1 gibi indirimler hiçbir şekilde kabul edilebilecek indirimler değil maalesef. Konu böyle olduğunda da direkt şu söz geliyor akla; bedava peynir, sadece fare kapanında olur. Bu tuzağa kesinlikle ama kesinlikle düşmemek gerekiyor" dedi.

UZMANLARDAN FİRMALARA DA UYARI VAR

Siber güvenlik uzmanları dolandırıcılara karşı yalnızca tüketicileri değil, firmaları da uyarıyor. 'Dolandırıcılara karşı firmalar nasıl bir yol izlemeli' sorusunu Demircan şöyle yanıtladı: "Mutlaka arama motorlarında sosyal medyada kendi kurum isimlerini ciddi şekilde aratmaları gerekiyor. Çünkü sahte isimlerle taklitleri çıkacak, bu taklitler üzerinden onların isimleri kullanılarak satış yapılacak. Kullanıcılar ve müşteriler firma adına ciddi anlamda güvendikleri için kötü niyetli kişilere kanmış olacaklar. Burada kurumlara düşen en önemli görev bu. Mutlaka internet üzerinde ve sosyal medyada araştırma yapmaları hatta kendi kurum isimlerini aratarak ilk başlarda çıkan, ilk sayfaların tamamını inceleme altına almaları. Tehlikeli bir durum gördüklerinde, bu sponsorlu reklamlar da olabilir her ne kadar kurum taklit ediliyor olsa da maalesef arama motorları ve sosyal medyadan verilebiliyor. Hemen kolluk kuvvetleriyle iletişime geçip, bunun bir dolandırıcılık olduğu ve hem müşterilere hem de kendilerini risk altığının beyan edilmesi gerekiyor."

TÜKETİCİLER GÜVENLİ BULDUKLARI SİTELERİ TERCİH EDİYOR

İnternet üzerinden alışveriş yapan Berna Karataş genel olarak çocuğu ve kendi için ürün aldığını belirterek, "Bebeğim olduğu için çocuk bezi ya da çocuk bakımıyla ilgili ürünler alıyorum. Kendi özel kozmetik ihtiyaçlarım için de alışveriş yapıyorum. Kredi kartı kullanıyorum. Güvenli bulduğum birkaç site var. Onlardan alışveriş yapıyorum" diye konuştu.

İnternetten kozmetik ürünler aldığını ifade eden Ömer Faruk Arslan ise "İnternetten ayda birkaç defa alışveriş yapıyorum. Giyim çok tercih etmiyorum. Daha çok kozmetik yani günlük kullandığımız şampuan, deodorant vs. alıyorum. Alışveriş yaparken kredi kartı kullanıyorum. Güvenilirlik sitelerin tanınırlığıyla orantılı benim gözümde. Tanınır siteler benim için güvenli. İnternet kullanımını çok iyi yapamayan insanlar bu hataya düşebilirler ama uzantıları resmi olarak belli olan sitelerin sahtesi açıldığı zaman uzantıları reklamlarda görünür zaten. Büyük firmaların uzantıları belli sonuçta. Gerçek internet sitesi olduğu belli sonuçta" ifadelerini kullandı.

