Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

İSTANBUL - BRİTİSH HAVAYOLLARI UÇAĞI MOTOR ARIZASI NEDENİYLE İSTANBUL'A ACİL İNİŞ YAPTI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL, İngiliz havayolu şirketi British Havayolları'nın  (BA) Chennai-Londra seferini yapan 'Boeing 787-Dreamliner' tipi yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Edinilen...

İSTANBUL - BRİTİSH HAVAYOLLARI UÇAĞI MOTOR ARIZASI NEDENİYLE İSTANBUL'A ACİL İNİŞ YAPTI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,
İngiliz havayolu şirketi British Havayolları'nın  (BA) Chennai-Londra seferini yapan 'Boeing 787-Dreamliner' tipi yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Edinilen bilgiye göre,  Hindistan'ın Chennai kentinden, Londra'ya gitmek üzere 211 yolcusuyla hareket eden, British Havayolları'nın "Boeing 787" tipi uçağının sağ motorunda arıza meydana geldi. Uçağın kaptan pilotu, Türkiye hava sahasındayken kule ile irtibata geçerek, İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş için istedi. British uçağı saat 12.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. Uçaktaki yolcular terminale alındı. Apronda açığa park edilen uçak kontrol edilirken, sağ motorunda yağ sızıntısı ikazı verdiği öğrenildi. Yiyecek ve içecek ikram edilen yolcuların akşam saatlerinde başka bir uçakla Londra'ya gönderileceği öğrenildi.
Yolcular yaşadıkları olayı basın mensuplarına anlattı. Yolculardan Karthık Veluchamy, "Uçak, Hindistan'dan teknik problemlerden dolayı gecikmeli kalktı. Kalktıktan sonra 3-4 saat sonra da pilot bize sağ motorda yağ arızası meydana geldiğini ve İstanbul'a ineceğimizi söyledi. Lonra ile irtibata geçilerek, durumdan haberdar edildi. Sonra buraya indik. Pilot her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
Buraya güvenli şekilde iniş yaptık. Yeni bir uçak gönderecekler. Fakat uçağın kalkması zamanıyla ve durumuyla ilgili yeterince bilgilendirilmedik" dedi.  

"SORUNUN KISA SÜREDE ÇÖZÜLÜMEYECEĞİ ANLAŞILDI"
Debashis Chatterjee ise uçuşun yarısında konuyla ilgili olarak bilgilendirildiklerini belirterek, "Teknik problem olduğu konusunda anons yaptılar. İstanbul'a teknik iniş yapmak zorunda olduğu söylendi. Arızanın giderilmesi halinde aynı uçakla Londraya gidebilirdik ancak  Sorunun kısa sürede çözülümeyeceği anlaşıldı. Akşam saatlerinde yeni bir uçak gönderilecek. Biz de onunla gideceğiz. Burada olmaktan mutluyum. Ben daha önce gelmiştim ancak ailem için farklı bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı. 

Görüntü Dökümü
---------------------
-Uçaktan görüntüler
-Yolcuların indirilmesi
-Uçağın arıza yapan motorunun açılması
-Uçak altındaki otobüsler
-Yetkililer
-Terminale alınan yolcular
-Yolculara ikram verilmesi
-Röportajlar
-Karthık Velchamy ile röp
-Debashis Chatterjee'nin açıklamaları
-Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328