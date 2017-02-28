İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle gemi geçişleri saat 01.30 itibarıyla çift yönlü olarak askıya alındı.
İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİNE SİS ENGELİ
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle gemi geçişleri saat 01.30 itibarıyla...
28 Şubat 2017 Salı 03:02
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