  İSTANBUL BOĞAZI'NDA DENİZANASI YOĞUNLUĞU

* Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar,

"Su ve hava sıcaklığı 1-2 derece daha yüksek"

"Normalinde yazın görmemiz gereken artışları biz şu anda kışın görmeye başladık"

"Denizanalarının stoklarındaki artış direkt olarak balık popülasyonunu ciddi olarak etkiler"

Haber- Kamera: Enver ALAS , Cansel KİRAZ / İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda son günlerde denizanası yoğunluğu göze çarpıyor.

Sahilde yürüyenlerin ve balık tutanların dikkatini çeken denizanalarının sayısındaki artışın sıcaklık değişiminden kaynaklandığı belirtildi.

"YAZIN GÖRMEMİZ GEREKEN ARTIŞI KIŞIN GÖRMEYE BAŞLADIK"

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, kış mevsiminin önceki yıllara göre daha ılıman geçtiğini belirtti. Okyar," Su ve hava sıcaklığı 1-2 derece daha yüksek. Doğal olarak sıcaklık değişimine bağlı denizanalarındaki artış tetiklediğinden dolayı normalinde yazın görmemiz gereken artışları biz şu anda kışın görmeye başladık. Son birkaç gündür de İstanbul'da çok kuvvetli bir lodos vardı. Lodosun kuvvetli esmesi, bu canlıları sahilde biriktirdi" dedi.



KIYISAL ALANLARIN TAHRİBATI ARTIŞI ETKİLİYOR

Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Denizdeki balıkların yumurta ve larvaları üzerinden besleniyorlar. Denizanalarının stoklarındaki artış, bazı omurgasız canlıların larvaları ve balıkların besinlerini oluşturan zooplankton üzerinden beslenmesinden dolayı direkt olarak balık popülasyonunu ciddi olarak etkiler. Bu canlıların yaşamlarının ilk evreleri denizin dibinde sabit. Bunun için de taş, kaya gibi sert zeminlere ihtiyaç vardır. Siz sahilleri kentsel dönüşüm altında tahrip ederseniz, liman yaptığınızda, yapay demir veya tahta parçalarını o ortama koyduğunuzda bu canlılar için yaşam alanı yaratmış oluyorsunuz" diye konuştu.

Boğaz'da denize giren Çamlıbahçe Boğaz Sporcusu Ramazan Türkanoğlu ise son zamanlarda denizanası yoğunluğunda artış gördüğünü belirterek "Gördüğünüz gibi denizanaları yavru şeklinde. Ocak ayının sonundan beri böyle bir artış var" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İstanbul Boğazı'ndan görüntüler

-Yılmaz Karabul'un konuşması

-Ramazan Türkoğlu'nun konuşması

-Prof. Dr. Melek İşinibilir'in konuşması

-Genel ve detaylar

