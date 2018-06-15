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İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZALI GEMİ ALARMI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul İstanbul Boğazı'nda bugün arıza veren kuru yük gemisi nedeniyle hareketli dakikalar yaşandı. Arızalı gemiye Kıyı emniyetine bağlı römorkörler müdahale ederek Tarabya açıklarına çekti.  İstanbul...

İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZALI GEMİ ALARMI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul
İstanbul Boğazı'nda bugün arıza veren kuru yük gemisi nedeniyle hareketli dakikalar yaşandı. Arızalı gemiye Kıyı emniyetine bağlı römorkörler müdahale ederek Tarabya açıklarına çekti. 

İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki Lady 80 isimli gemi,  arıza nedeniyle alarm verdi. Kısa sürede Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler gemiye müdahale ederek Tarabya açıklarına çekti.  Yaşanan  olay, Nisan ayındaki dümeni kilitlenerek Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan 38 bin 732 grostonluk "Vitaspirit" adlı gemiyi akla getirdi. 7 Nİsan'da meydana gelene olayda dümeni kilitlenen Malta bandralı gemi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak büyük hasara neden olmuştu.  
 
KAZA UCUZ ATLATILDI
Nisan ayında yaşanan kazanın ardından arıza yaparak alarm veren Lady 80 gemisi paniğe neden oldu. Korkulan olmazken gemi,  Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler tarafından Tarabya açıklarına çekilerek demirledi. 
 
Görüntü dökümü:
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-Gemiden detay
-Yavuz Sultan Selim Köprüsü'Nden detay
-Çevreden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
 
 

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