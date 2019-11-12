İSTANBUL- BOĞAZ'I ÖRTEN SİS HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,()

İstanbul Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.

Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili oldu. Boğaz'ı örten sis havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE BOĞAZ(ek görüntü)

-Kız kulesi

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü