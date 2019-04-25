İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan Belediyesini ziyaret etti. Öğle saatlerinde Eyüpsultan Belediyesi'ne giden Yıldırım burada yaklaşık bir saat kaldıktan sonra ayrıldı. Yıldırım çıkışta gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Gazetecilere, “Dinlenebildiniz mi?" diyen Yıldırım'a, “Siz dinlenebildiniz mi?" sorusu yöneltildi. Binali Yıldırım, gülümseyerek karşılık verdi.
Görüntü Dökümü:
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- Yıldırım'ın çıkışı
- Gazetecilerle tokalaşması
- Sohbet etmesi
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