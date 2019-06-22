Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hawaii’de uçak düştü: 9 ölü
İran: Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdide karşı hazırız
İran'dan ABD'nin tehtidine net cevap
Trump: İran’a saldırı emrini 10 dakika kala geri çektim
Trump: İran’a saldırı emriyle ilgili...
Ali Kemal Özcan, Öcalan'ın verdiğini öne sürdüğü mektubu okudu
Öcalan'ın verdiği mektubu okudu

İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM: BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ, FETÖ İSTANBUL SEÇİMLERİNE BEL BAĞLAMIŞ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL() -  AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Dünyanın her tarafında herkes nefesini tutmuş İstanbul seçimlerine bakıyor. Bölücü terör örgütü, FETÖ İstanbul...

İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM: BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ, FETÖ İSTANBUL SEÇİMLERİNE BEL BAĞLAMIŞ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL() -  AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Dünyanın her tarafında herkes nefesini tutmuş İstanbul seçimlerine bakıyor. Bölücü terör örgütü, FETÖ İstanbul seçimlerine bel bağlamış" dedi. Binali Yıldırım, 'Sivaslı Sanayici ve İş İnsanları Buluşması'na katıldı. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen buluşmada konuşan Binali Yıldırım, “İstanbul'da büyük bir Sivas var. İstanbul'un geleceğini kaderini belirleyecek olan Sivas'tır. Onun için bu toplantı tarihi bir toplantıdır" diye konuştu. Yıldırım, “Yarın sandığa gideceğiz. İstanbul için karar vereceğiz. Vereceğimiz karar öncelikle İstanbul'umuz için 15 milyon hemşerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Biz İstanbul için projelerimizi, vaatlerimizi anlattık. Ama bir şeyi çok önemsiyorum, çok da etkilendim. Adeta Sivas seferber oldu. Sivaslılar, İstanbul'un her sokağına, mahallesine, ilçesine, Sivas'taki hemşerileriniz bile seferber oldu. Kimse böyle bir talepte bulunmadı. Bu bir şey gösteriyor. Bu geleceğe sahip çıkmak demektir. Sivas İstanbul'un geleceğine sahip çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Hemşericiliği tadında tutmamız lazım. İş mikro milliyetçiliğe dönüşmemesi lazım" diyen Binali Yıldırım, “İstanbul'da mikro milliyetçilik, bölgecilik anlayışını ortadan kaldıracağım. Herkes hak ettiği değeri, hak ettiği şeyi mutlaka alacak. Buradaki doku neyse, kimse kendini dışlanmış hissetmeyecek. Buna ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Dünyanın her tarafında herkes nefesini tutmuş İstanbul seçimlerine bakıyor" diyen Yıldırım, "Bölücü terör örgütü, FETÖ İstanbul seçimlerine bel bağlamış; bir sendelesin de İstanbul, biz de işimize bakalım. Memleketin enerjisini tüketecek istikrarsızlaştıracak, küresel, emperyal odakların hizmetini kusursuz yapalım. Yağma yok Sivas buna müsaade etmez. Yiğidolar buna müsaade etmez. Yarın inşallah İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız" dedi.

 

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Yıldırım'ın konuşması

-Salondan detaylar

-Yıldırım'a tablo hediye edilmesi

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328