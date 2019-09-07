İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA ÇEVİK KUVVET OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: 2 POLİS YARALI
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Beyoğlu'nda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs otomobile çarptı. Kazada yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 16:30 sıralarında meydana geldi. Halıcıoğlu Kumbarhane Caddesine giriş...
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()
Beyoğlu'nda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs otomobile çarptı. Kazada yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 16:30 sıralarında meydana geldi. Halıcıoğlu Kumbarhane Caddesine giriş yapmak isteyen çevik kuvvet otobüsü, Kasımpaşa yönüne ilerleyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde büyük hasar meydana gelirken sürücü ve yanındakiler kazayı yara almadan atlattı. Çevik kuvvet polislerinden ikisi otobüs içinde savrulup düşerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otobüste bulunan polisler silah ve teçhizatlarını alarak yeni gelen bir çevik kuvvet otobüsüne yükledi.
Görüntü dökümü
-------------
-Çevik kuvvet otobüsünün çarptığı otomobil
-Kaza yapan otobüs
-Kaza yapan otobüsten inen çevik kuvvet polisleri
-İtfaiye aracı
-Polislerin kaza yapan otobüsten teçhizatlarını alıp yeni gelen otobüse yüklemeleri
Genel ve detay görüntüler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|05:00
|Güneş
|06:29
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:44
|Akşam
|19:36
|Yatsı
|20:58
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0