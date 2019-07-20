 İSTANBUL- BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI -1

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul - BEYLİKDÜZÜ'nde bir evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Beylikdüzü'nde bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairedekiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi ölürken 1 kişi de ağır yaralandı. Olay sonrası saldırgan binadan kaçtı. Olay yerine gelen polisin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Yaralının çıkarılması

-Polis ekipleri

-Detaylar

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