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İSTANBUL- BEYAZIT'TA 3 KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLAN ŞOFÖRÜN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ 

Haber: Özden ATİK İstanbul Beyazıt'ta üç kişinin yaralanmasına neden kazaya sebep olan özel halk otobüsü şoförü Yüksel Kostuk, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek " suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye...

İSTANBUL- BEYAZIT'TA 3 KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLAN ŞOFÖRÜN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ 

Haber: Özden ATİK İstanbul
Beyazıt'ta üç kişinin yaralanmasına neden kazaya sebep olan özel halk otobüsü şoförü Yüksel Kostuk, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek " suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 
Beyazıt'taki kazaya neden olduğu gerekçesiyle dün gözaltına alınan Yüksel Kostuk, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça dosya üzerinden işlemleri yapılan Kostuk, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek " suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Şüpheli Yüksel Kostuk'un mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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/dün çekilen görüntüler
-Otobüs sürücüsünün görüntüsü
-Olayla ilgili görüntüler
 

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