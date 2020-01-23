 İSTANBUL -BETON MİKSERİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ (1)

Beyza Nur GÜLER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL - BAĞCILAR'da TEM Bağlantı yolunda virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler