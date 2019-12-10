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İSTANBUL- BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI DAVASINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda N.E'ye saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Berrak K., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca...
GÜNDEM 10.12.2019, 14:00
Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda N.E'ye saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Berrak K., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Berrak K'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Şüpheli Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Berrak K., 2 Ocak 2020'de hakim karşısına çıkacak.
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