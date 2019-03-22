 İSTANBUL - BAYRAMPAŞA'DA HAFRİYAT KAMYONU YANDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Bayrampaşa'da hafriyat kamyonu yandı.

Yangın saat 10.00 sıralarında O3 Otoyolu'nda Otogar yönünde meydana geldi. Musa Gelmez kullandığı hafriyat kamyonu ile Sefaköy'den Bayrampaşa'ya gidiyordu. Gelmez, kamyondan bir ses duydu. Sürücü, yol kenarına çektiği kamyonu kontrol ettiği sırada motor kısmından alevler yükseldi. Sürücü, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Müdahale sırasında trafikte aksamalar yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan kamyondan görüntü

İtfaiye ve diğer ekiplerden görüntü

Trafikten görüntü

sürücü ile röportaj

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