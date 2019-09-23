İSTANBUL- BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE YANGIN (2)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Şahin BOZKURT -İSTANBUL,()

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

