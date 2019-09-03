İSTANBUL- BAKANLIKTAN VELİLERE "GÜBİS" UYARISI

"Bakanlık olarak bu sene GÜBİS sistemini açtık. Bu sistemde güvensiz bulduğumuz ürünlere ilişkin fotoğrafları, markaları, modelini, üretici bilgilerini, hangi fiziksel riskten ya da kimyasaldan kalmış, bunlarla ilgili tüm bilgileri tüketicilerimiz ile paylaşıyoruz"

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL,()

Ticaret Bakanlığı tarafından kırtasiye ürünleri ve okul kıyafetlerinin güvenliği konusunda velileri bilinçlendirmek üzere toplantı yapıldı.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül pazartesi günü başlıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ve okul kıyafeti alışverişinin yoğun olarak yapıldığı bugünlerde, söz konusu ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini artırdı. Bu çerçevede Beyoğlu Belediyesi Piripaşa Semt Konağı'nda, kırtasiye ürünleri ve okul kıyafetlerinin güvenliği ile ilgili velileri bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

"MERDİVEN ALTINDA SATILAN ÜRÜNLERİ TERCİH ETMEYİN"

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, Çocukların “hassas tüketici" grubunda olduğunu ve bu nedenle kırtasiye ürünlerinin denetimine çok önem verdiklerini vurgulayarak, “Azoboyar maddeler, ağır metaller, fitalatlar ve çok fazla kanserojen maddelerle ilgili denetim gerçekleştiriyoruz. Özellikle fitalatlar çok riskli. Fitalat nedir? Plastiği yumuşatmak için kullanılan çok tehlikeli bir kimyasal. Fitalatlarla ilgili bir takım güvensizlikler denetimlerimizle yıldan yıla düşüş gösterdi. En son 2018'de 115 bin ürün denetlemişiz, 3 bin 598'i güvensiz bulunmuş. Yüzde 3.1 olarak bunu tespit etmişiz. Ve tespitimiz de şunu gösterdi ki, merdiven altı satış noktaları riskli. Merdiven altı üretim noktalarından uzak durun. Üreticisi bilinen, kimliği belli olan yerleri tespit etmelisiniz. Yüzde 3'lük kısım merdiven altı dediğimiz kısımdan gelen ürün gruplarıö dedi.

GÜVENSİZ ÜRÜN BİLGİ SİSTEMİNDEN ÜRÜNLERİ KONTROL EDEBİLİRSİNİZ

Tüketicilerin mutlaka etiket okuması ve etiketin üzerindeki içeriklere dikkat etmesinin önem arz ettiğini dile getiren Karaaslan, “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden (GÜBİS) bahsetmek istiyorum. Hep tüketicilerimizin sorusu, 'Bu güvensiz ürünleri biz nasıl anlayacağız?' maalesef kanserojen madde içeriyorsa bunu anlamanız mümkün değil. Ancak laboratuar testleriyle anlaşılır ancak biz bakanlık olarak bu sene GÜBİS'i açtık. Bu sistemde güvensiz bulduğumuz ürünlere ilişkin fotoğrafları, markaları, modelini, üretici bilgilerini, hangi fiziksel riskten ya da kimyasaldan kalmış, bunlarla ilgili tüm bilgileri tüketicilerimiz ile paylaşıyoruz. Bu site tüm tüketicilerimize açık. ÖZellikle geçtiğimiz yıl çok gündemde olan slime'lar ile ilgili biz çok geniş çaplı bir denetim gerçekleştirmiştik. Bunlarla ilgili sonuçları da görebilirsinizö ifadelerini kullandı.

OYUNCAK SINIFINA GİREN KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE “CE" ETİKETİNE DİKKAT

Karaaslan kırtasiye ürünleri arasında oyuncak sınıfına giren ürün etiketlerine de son derece dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yine oyuncak sınıfına giren bir takım kırtasiye ürünlerimiz var. Bunlarda CE etiketine dikkat etmek gerekiyor. CE etiketi insan, hayvan bitki sağlığına, çevreye zararlı olmadığını gösteren, standartlara uygun üretildiğini gösteren bir üretici deklerasyonu. Bu işaretin bulunması son derece önemli" ifadelerini kullandı.

OKUL KIYAFETLERİNDEKİ BAĞCIK VE KORDONLARA DİKKAT!

Okul kıyafetleri ile ilgili tehlikelerin olduğunun da altını çizen Karaaslan, “Takılma, boğulma, sıkıştırma, kordon veya lastik çarpması gibi bir takım riskler oluyor. Uzun kordon ve bağcıklara ilişkin bir standardımız var. Örneğin çocuk kayarken boynundaki uzun kordon kaydırağa takılabilir ve çocuğun nefessiz kalmasına sebep olabilir. Yine bir pantolon paçası ya da koldaki uzun bağcık, çocuğun asansöre bekle takılacak veya bir toplu taşımada otomatik kapıya takılacak. Bu uzun kordon ve bağcıklar da bizim için son derece önemli. Özellikle 7 yaş altındaki hiçbir çocuğun boyun bölgesinde bağcık bulunmamalı. 7 yaş altında bu bağcıklar tamamıyla yasaklıö dedi.



Görüntü dökümü

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-Meral Karaaslan'ın konuşması

-Dinleyici görüntüleri

-Genel ve detay

