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 İSTANBUL - BAKAN PEKCAN: KADIN İHRACATÇILARIMIZ İÇİN YENİ BİR FİNANSMAN PAKETİ AÇIKLAYACAĞIZ

Onur MERİÇ- İstanbul - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank ve QNB Finansbank iş birliği ile kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için yeni bir finansman paketi açıklayacağız" dedi. Bakan Pekcan, İstanbul'da düzenlenen...

 İSTANBUL - BAKAN PEKCAN: KADIN İHRACATÇILARIMIZ İÇİN YENİ BİR FİNANSMAN PAKETİ AÇIKLAYACAĞIZ

Onur MERİÇ- İstanbul - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank ve QNB Finansbank iş birliği ile kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için yeni bir finansman paketi açıklayacağız" dedi.
Bakan Pekcan, İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Girişimci Kadın Buluşması" programında konuştu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kadın girişimcilere ihracat yapabilmeleri için destek vereceklerini açıkladı.
Pekcan, "Günün asıl müjdesine geliyorum. Kadınlarımızı, kadın girişimcilerimizi ihracatçı yapmak için onların finansman desteğine ihtiyacı var. Biz bunu teminen, Eximbank da burada, QNB Finansbank ile beraber kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için, yeni bir finansman paketi açıklayacağız. Bugün saygıdeğer hanımefendinin himayelerinde, onun huzurunda genel müdürlerimiz bu imzayı atacak. Bu kredi, yüzde 51'i kadın olan şirketlerimize, firmalarımıza, ihracat kaydıyla verilecek ve toplamda 200 milyon dolar, ilaveten 100 milyon TL. Kadının ekonomik olarak güçlenmesi demek, toplumsal refahın kesin olması demek" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Pekcan'ın açıklaması
 

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