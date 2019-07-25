 İSTANBUL - BAHÇELİEVLER’DE CADDEDE ÇÖKME (1)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Yılmaz BEZGİN - İstanbul - YENİBOSNA'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi.

Olay Bahçelievler Yenibosna Nevzat Pisak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden metro şantiyesinin çalışması sırasında İSKİ’nin borusu patladı. Borunun patlamasıyla yolda büyük bir çökme meydana geldi.

Çöken caddede ağaçlar da çukura düştü. Caddenin çökmeden kısa süre önce trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Çökmenin meydana geldiği yolda inceleme devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çökmenin meydana geldiği yol