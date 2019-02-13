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İSTANBUL - BAHÇELİEVLER'DE 7 KATLI BİNA BOŞALTILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()  Bahçelievler'de yapılan incelemede risk taşıdığı belirlenen 7 katlı bina dün akşam boşaltıldı. 24 daireden oluşan ve 45 yıl önce inşa edilen bina belediye ekiplerince mühürlendi. Bahçelievler...

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER'DE 7 KATLI BİNA BOŞALTILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , () 
Bahçelievler'de yapılan incelemede risk taşıdığı belirlenen 7 katlı bina dün akşam boşaltıldı. 24 daireden oluşan ve 45 yıl önce inşa edilen bina belediye ekiplerince mühürlendi.
Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde bulunan 7 katlı Birlik Apartmanı, yapılan incelemelerin ardından risk taşıdığı tespit edildi. Riskli bina dün akşam saatlerinde boşaltılarak, belediye ekiplerince mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının yanına giderken bir kısmı ise Bahçelievler Belediyesi tarafından öğretmenevinde misafir edildi. 24 daireden oluşan binanın 45 yıllık olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri mühürlenen bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Binadan görüntü
Önlemlerden görüntü
Mühürden görüntü
binadan detay görüntüler 
 
 

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