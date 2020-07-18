İstanbul Bağcılarda polise silahlı saldırı

İstanbul Bağcılar Yüzyıl Mahallesinde meydana gelen saldırı sonucunda 2 polis yaralandı. Hafif yaralı polisler, hastaneye kaldırılırken 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olay yerine polis ekipleride sevk edildi.