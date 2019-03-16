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İSTANBUL -  AYASOFYA ÖNÜNDE YENİ ZELANDA'DA ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

Haber-Kamera: Murat SOLAK- Doğanay YAVUZ- İSTANBUL, () Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölenler için Ayasofya önünde gıyabi cenaze namazı kılındı Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına...

İSTANBUL -  AYASOFYA ÖNÜNDE YENİ ZELANDA'DA ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

Haber-Kamera: Murat SOLAK- Doğanay YAVUZ- İSTANBUL, ()
Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölenler için Ayasofya önünde gıyabi cenaze namazı kılındı
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına tepki gösteren gruplar Ayasofya Meydanı'nda toplandı. Meydanda toplananlar pankart ve sloganlarla saldırıyı protesto etti. Saat 14.53'te gıyabi cenaze namazı kılındı.
Daha sonra basın açıklamaları yapıldı. Alperen Ocakları ve toplanan diğer grupların temsilcileri açıklamaların ardından buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü
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-Toplanan gruplardan görüntü
-Kılınan gıyabi cenaze namazı
-Basın açıklaması
-Genel ve detaylar


 

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