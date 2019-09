 İSTANBUL - AYA YORGİ'YE DİLEKLERİNİN KABUL OLMASI İÇİN TIRMANDILAR

Haber-Kamera: Eli YAVUZ - Harun UYANIK - İSTANBUL - Her yıl 23 Nisan ve 24 Eylül tarihlerinde Büyükada'da bulunan Aya Yorgi Kilisesi ziyaretçi akınına uğruyor. Sağlık, para, aşk dileyen vatandaşlar yokuşu aşarak kiliseye ulaşıyor. Dilek dileyenlerin yanı sıra önceki senelerde dilekleri kabul olan vatandaşlar ise şükür amaçlı şeker dağıtıyor. Dileklerinin gerçekleşmesini isteyen vatandaşlar 'Azap Yokuşu' olarak da bilinen orman yolunun başında ağaca ip bağlayarak Aya Yorgi Kilisesi'ne ulaşmaya çalışıyor. İnanışa göre yokuş boyunca bağlanan ipi koparmadan kiliseye ulaştıranlarınsa dilekleri kabul olduğu düşünülüyor. Dilek dilemek için Hatay'dan gelen Nergis Ekşi, “Dileklerimiz çok, hepsini diliyoruz. Aşk, para, huzur, mutluluk. Sırf bunun için Hatay'dan geldik. Uzun zamandır planlıyorduk. Bugün ailece ayarlayıp geldik. Bütün arkadaşlarım gelmişti, bütün dileklerin gerçekleştiği bir gün. Biz de denemek istedik, bir şey kaybetmeyiz. Hem İstanbul'u gezmiş olduk" diye konuştu.

Her dilek için ayrı ayrı satılan ve dilek kabul olana kadar saklanan iğneleri yakasına takan 62 yaşındaki İrma Akkeresteci ise “Ben Adalıyım her zaman gelirim. Sağlık, şans, para için geliriz. Çok güzel bir yer. Allah herkesin dileklerini kabul etsin. Üzerimdeki iğneler şans, sağlık, mutluluk ve huzur için" dedi.

DİLEKLERİN ÇOĞU SAĞLIK İÇİN

Çıplak ayak ve sessiz bir şekilde çıkılan yokuşta dilek dileyip dönenlerin yanı sıra dileği kabul olmuş ve şükür için şeker dağıtanlara da rastlamak mümkün. Dileklerin büyük bir kısmı ise sağlık için dileniyor. Her yıl kiliseye geldiğini söyleyen Meri Çakır ise pek çok kültürden insanı bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Çakır, “Önce sağlık, sonra huzur en son da para istiyoruz. Önce sağlık, en önemli olan bu. Mutluyuz, huzurlu hissediyoruz. Farklı dinden, farklı kültürden insanlar var. Ben hristiyanım her sene de gelirim. Hem Eylül'de hem Nisan'da. Bu ip makarasını açıyorum. Gönlümden geçen dileği sürekli tekrar ederek, dua ederek. Bu yokuşu tamamlıyorum. Manevi olarak olduğuna inanıyorum, oluyor da çok şükür" diye konuştu.

Şehir dışından gelen Şirin ve Sibel Gerey ise kabul olan dilekleri için iadeyi ziyarete geldiğini dile getirdi. Sibel Gerey, “Ben de Erdek'ten geldim. Torunlarım için sağlık diledim" dedi.

“ÖNEMLİ OLAN ALLAH'A DUA ETMEK"

Pek çok dinden insanın bir araya geldiği günde dilek dilenlerin ipleri görsel bir şölen oluşturdu. Müslüman olduğunu yine de dilek dilemek için geldiğini belirten Cüneyt Şimşek ise, “Sevdiklerime, kendime sağlık için mutluluk için dileklerim var. Genelde dileklerimiz kabul oluyor. Çevremdekiler de genel de geliyor kiliseye. Elhamdülillah Müslümanız ama önemli olan Allah'a dua etmek. Kabul oldu dileklerimiz. Birçok insan ev için araba için diliyor ben sağlık için dilek diliyorum" ifadelerinde bulundu.

