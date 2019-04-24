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İSTANBUL- AVCILAR'DA METROBÜSTE BİR KADINI TACİZ ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL() Metrobüste cinsel tacize uğradığını iddia eden kadın, çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli,...

İSTANBUL- AVCILAR'DA METROBÜSTE BİR KADINI TACİZ ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL()
Metrobüste cinsel tacize uğradığını iddia eden kadın, çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. 
Olay göre dün Avcılar ilerleyen metrobüste yaşandı. Metrobüste bir kişinin cinsel tacizine uğradığını iddia eden N.C. bağırmaya başlayarak, o kişiyi metrobüstekilerin yardımı ile Saadetdere durağında indirdi. Kadın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 
Kadın görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca harekete geçen polis, şüpheli F. Ö.'ü gözaltına aldı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin kadının bağırması üzerine korktuğunu ve taciz iddialarını kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Şüpheli ifadesinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 

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