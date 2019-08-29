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İSTANBUL- AVCILAR'DA ÇÖKME RİSKİ BULUNAN BİNANIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ
Ersan SAN - İSTANBUL - AVCILAR Cihangir Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın kolonları patladı. Yıkılma riskine rağmen bina boşaltılmadı. Çökme riski bulunan bina havadan görüntülendi. Görüntü Dökümü: ------------ -Binanın havadan...
GÜNDEM 29.08.2019, 07:23
Ersan SAN - İSTANBUL - AVCILAR Cihangir Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın kolonları patladı. Yıkılma riskine rağmen bina boşaltılmadı. Çökme riski bulunan bina havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Binanın havadan görüntüleri
26°
az bulutlu
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