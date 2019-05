 İSTANBUL - ATATÜRK HAVALİMANI TAŞINDI, BASIN EKSPRES'TE TRAFİK RAHATLADI

Gökhan ÇELİK – İlkay DİKİCİ – Onur MERİÇ, İSTANBUL, () Atatürk Havalimanı’nın 5 Nisan'da İstanbul Havalimanı’na taşınmasının ardından Basın Ekspres yolundaki trafik yoğunluğu da büyük ölçüde azaldı. Trafiğin yoğun sabah ve akşam saatlerinde sürücüler rahat nefes aldı. Bölgede trafik rahatlığının orta vadede devam edeceğini belirten Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Kargül, uzun vadede yoğunluğun sona ermesi için bütüncül planlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Sürücüler de daha önce yüzde 70’lere varan yoğunluğun, havalimanı taşınmasının ardından yüzde 30’lara kadar düştüğünü söylediler.

Atatürk Havalimanı’ndan başlayarak E5 Otoyolu’nu TEM Otoyolu’na bağlayan ve İkitelli, Bağcılar, Güneşli ve Yenibosna gibi tekstil ve sanayi kuruluşlarının yoğunlukta olduğu bölgeye ulaşımda önemli yer tutan Basın Ekspres Yolu, son yılların en büyük rahatlamasını yaşıyor. Sürücüler, özellikle sabah işe gidiş ve akşam mesai bitimi gibi saatlerde trafiğin durma noktasına geldiği Basın Ekspres yolunda, 5 Nisan’da Atatürk Havalimanı’nın taşınmasının ardından derin bir nefes aldı.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Kargül, Atatürk Havalimanı’nın kent merkezinde kalması nedeniyle özelikle pik saatlerde ciddi bir trafik sorununa neden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Atatürk Havalimanı belli bir trafik yoğunluğuna neden oluyordu. Basın Ekspres de bundan en çok etkilenen güzergahlardan birisiydi. Şu an burada bir rahatlama görünüyor. Fakat ne kadar uzun vadeli olacağını bilmiyoruz. Çünkü çok planlı yapılan bir çalışma olmamıştı. Belli yollar açıklığa kavuşsa bile belli yollarda tıkanıklıklar olacak. Şu an Basın Ekspres güzergahındaki rahatlatma orta vadede bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Fakat havalimanın taşınmasından sonra alınacak olası yapılaşma kararları tekrar Basın Ekspres yolunda yoğunluklara neden olabilir. Tabii şu an çok normal bir durum. Oradaki o yoğunluk şu an yok. Kargo seferlerinin yanında VİP uçuşlar yapılıyor. Bu da doğal olarak Basın Ekspres yolunda rahatlamaya neden oldu. Bizim Şehir Plancıları Odası olarak talebimiz, İstanbul’u parçacıl değil, bütüncül olarak ele alın"

“TRAFİK ÖLÇÜMLERİ YAPAN BELLİ APLİKASYONLARDA O RAHATLAMALARI İZLEYEBİLİYORUZ"

Oktay Kargül, bölgedeki trafiğin tam olarak ne kadar rahatladığının tespit edilmesi için belli bir süreç geçmesi gerektiğini belirterek, "Net bir rakam olmasa bile özellikle trafik ölçümleri yapan belli aplikasyonlarda o rahatlamaları izleyebiliyoruz. Onların yıllık raporları oluyor. O raporlarda da onları karşılaştırdığımızda rahatlamanın kaç dakikalık bir İstanbul’a etkisi olduğunu görebiliyoruz. Ama şu an çok yeni olduğu için sağlıklı bir ölçüm yapamayız." ifadelerini kullandı.

“CEP OTOGARLARI İSTANBUL İÇİN ÇOK DOĞRU TERCİHLERDEN BİRİSİDİR"

Şehir plancısı Kargül, İstanbul trafiğine ciddi bir yoğunluk katan ve Esenler Otogarı olarak da bilinen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı için de alınacak bazı kararların bölgede rahatlamaya neden olacağına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Uzun süredir, Esenler Otogarı, özellikle de çok yoğun olduğu dönemlerde ciddi tıkanıklara neden olmuştur. Bunun temel etkenlerinden biri çevre yapılaşmasının Esenler Otogarı’ndan bağımsız olarak yapılaşmasıydı. Diğeri de mevcut nüfus büyüklüğüne entegre bir şekilde planlanmamış olmasıydı. Çünkü yapıldığı dönem itibari ile kapasite nüfusu ile şu an ki kapasite nüfusu kesinlikle eş değer değil. Cep otogarları İstanbul için çok doğru tercihlerden birisidir. Sadece Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçiş bile 3 saat sürebiliyor ki Ankara güzergahını düşünelim, İstanbul’dan en çok gidilen güzergahlardan birisidir. 5 saatlik ulaşabileceğini bir noktada Anadolu Yakası’na 3 saatte ulaşamıyorsunuz. Bu nedenle bu otogarların yapılması İstanbul’u trafiğini rahatlatacak etkenlerden birisidir. Esenler, Bayrampaşa çok artık kendi yapılaşması ile birlikte sıkışmış bir bölge."

“HAVALİMANI TAŞINDIKTAN SONRA BİR RAHATLAMA HİSSEDİYORUM"

Özel bir şirkette çalışan ve iş gereği her gün Basın Ekspres yolunu kullanan Suat Gündoğmuş de, “Bayağı bir yoğundu ama şimdi havalimanın taşındıktan sonra rahatlamayı hissediyorum. Bundan evvel navigasyonda yüzde 60 – 70’lerdeydi yoğunluk. Ama şimdi baktığımda yüzde 40 – 30’lara düşmüş. Memnunum bu halde olmasından" ifadelerini kullandı.



Görüntü dökümü

--------------------------

-Basın Ekspres yolunda gündüz akan trafik

-Basın Ekspres yolunda gece akan trafik

-Havadan görüntüler

-Basın Ekspres yolundan genel ve detaylar

-Şehir Plancısı Oktay Kargül ile röportaj

-Sürücü ile röportaj

-Muhabir anonsu

-Taşınma ile ilgili arşiv görüntüler