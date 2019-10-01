 İSTANBUL - ARNAVUTKÖY'DE KİMYASAL PANİĞİ (1)

Taylan ERGÜN - İstanbul - ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.

Haraççı - Sazlıbosna yolunda ilerleyen bir kamyondan yola düşen kimyasal madde yüklü bidonlar önce araçlara sarptı sonra yol kenarına saçıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Bidonlar

-Ekiplerin çalışması

-Bidonlardan çıkan duman

-Detaylar

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