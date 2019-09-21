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 İSTANBUL - ARNAVUTKÖY'DE KATLİAM YAPAN ZANLI KAÇARKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Haber: Ali AKSOYER -  İstanbul -  ARNAVUTKÖY'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve  üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın (24) katliam sonrası kaçarken güvenlik kamerasına yansırdı. Görüntülerde Veysey Aydın'ın...

GÜNDEM 21.09.2019, 15:01
 İSTANBUL - ARNAVUTKÖY'DE KATLİAM YAPAN ZANLI KAÇARKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Haber: Ali AKSOYER -  İstanbul -  ARNAVUTKÖY'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve  üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın (24) katliam sonrası kaçarken güvenlik kamerasına yansırdı.
Görüntülerde Veysey Aydın'ın katliam yaptığı binanın önündeki üvey babasına ait araca binip uzaklaşması görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Zanlının kaçışı


 

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