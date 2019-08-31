 İSTANBUL - ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU KAZASI

Taylan ERGÜN - İstanbul - ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonu önce bir otomobile sonra da bariyerlere çarparak devrildi. Hafriyat kamyonu sürücüsü sıkıştığı araçtan vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.

Kaza, Arnavutköy Eski Edirne Caddesi Boğazköy ışıklar mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kayabaşı'ndan Arnavutköy'e doğru ilerleyen Kadir Ö.'nün kullandığı hafriyat kamyonu, aynı yönde seyreden Ferit Kaplan idaresindeki otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kaza anında hafriyat kamyonuna çarpmamak için manevra yapan bir başka minibüs ise başka bir otomobille çarptı. Kaza sonrası hafriyat kamyonu sürücüsü yaralanırken sıkıştığı araçtan çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri sürücü Kadir Ö.'nün 165 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya karışan hafriyat kamyonundaki moloz yığınları yola savrulurken kaza sonrası Kayabaşı - Arnavutköy yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekicilerle yoldan kaldırılması sonrası trafik akışı normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen araç

-Sürücüyü kurtarma çalışması

-Trafikten görüntü

-Kazaya karışan araçların sürücüleri ile röp