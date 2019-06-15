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 İSTANBUL - ANAHTARINI UNUTUNCA "BALKONDA KEDİ SIKIŞTI" İHBARIYLA İTFAİYE ÇAĞIRDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () Sultangazi'de dışarı çıktıklarında evlerinin anahtarını kapıda unutan aile üyelerinin, "Kedi balkonda sıkıştı" diyerek itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye ekipleri asılsız ihbara rağmen aileye yardım...

 İSTANBUL - ANAHTARINI UNUTUNCA "BALKONDA KEDİ SIKIŞTI" İHBARIYLA İTFAİYE ÇAĞIRDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()
Sultangazi'de dışarı çıktıklarında evlerinin anahtarını kapıda unutan aile üyelerinin, "Kedi balkonda sıkıştı" diyerek itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye ekipleri asılsız ihbara rağmen aileye yardım etti.
İddialara göre, Sultançiftliği Mahallesi 167 Sokak'taki 5 katlı apartmanın ikinci katında ikamet eden aile üyeleri, dün akşama doğru market alışverişi yapmak için evden çıktı. Alışverişten döndüklerinde evin anahtarını kapının arkasında unuttuklarını fark eden aile üyeleri, çilingir çağırmak yerine, itfaiyeyi aradı. İtfaiyeye “kedi balkonda sıkıştı" ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asılsız  ihbar ile karşılaştı. Buna rağmen anahtarını evde unutan aile üyelerine yardımcı oldu. Ev sahibi, itfaiye merdiven aracı yardımı ile evin açık olan camından içeriye girerek kapıyı açtı. Diğer aile bireyleri ve meraklı gözlerle olan biteni izleyen sokak sakinleri de itfaiyeyi alkışladı. İtfaiyeyi asılsız ihbar ile çağıran aileye işlem yapılmadığı öğrenildi.


Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekipleri
-Ekiplerin ev sahibini açık pencereden içeri geçirmesi
-Sokaktakilerin alkışlaması 

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