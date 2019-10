İSTANBUL -  (aktüel görüntülerle) KILIÇDAROĞLU, KEMERBURGAZ KENT ORMANI AÇILIŞINDA KONUŞTU

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - Buğra AÇIKGÖZ - İstanbul - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı'nın açılış töreninde konuştu.

Kemerburgaz Kent Ormanı, bugün düzenlenen bir törenle açıldı. Törene, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ve partililer ile eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanları Nurettin Sözen ve Ali Müfit Gürtuna katıldı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u, İstanbul'un sorunlarını, İstanbulluların beklentilerini bildiğini ve beklentilere uygun olarak İstanbul'un dokusunu bozmadan, tarihini ve kültürünü öne çıkararak hizmet etmek istediğini kaydetti.

"HİÇBİR SİYASİ AYRIM YAPMIYORUM"

Kılıçdaroğlu, "Son yıllarda gelişen bir kavram vardı: Beton ormanı. Çünkü ağaç yok ama her tarafta yüksek binalar var ve yüksek

binaların içinde kaybolan insanlar var. Bu doğru mu? Asla doğru değil. İstanbul'da bazı semtlerde kişi başına düşen yeşil alan 1,9 metrekare. Burada insanlar, çocuklar, yaşlılar yaşamıyor mu? Burada yaşayanların da ağaç görmeye, yeşil alan görmeye hakları yok mu? Çocukların oynayabileceği bir alan elde etmeye hakları yok mu? Bu tanımlamaları yaparken hiçbir siyasi ayrım yapmıyorum. Benim çocuğum da oynayabilmeli, siyasal düşünce olarak benim karşımda olan kişinin de çocuğu oynayabilmeli. Onlara da bu imkanı sağlayabilmeliyiz. O nedenle belediye başkanlarımız 'Bütün kenti kucaklayacağız. Hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit hizmet götüreceğiz.' diyorlar" dedi.

"2 YILDIR BENİMLE UĞRAŞIYORLARDI"

Ekrem İmamoğlu'nun, 2 yıldır bu alanın neden açılmadığını sorduğunu belirtilen Kılıçdaroğlu, "Sayın Başkan kimse duymasın, bir sır vereyim. 2 yıldır benimle uğraşıyorlardı. 'Acaba Kılıçdaroğlu ne olacak, Kılıçdaroğlu'nu ne yapacağız?' Ya kardeşim, benimle uğraşmaktan vazgeçin. İstanbul'la uğraşın, İstanbul'u İstanbul yapın. Eğer 6 yıllığına büyükşehre verilmişse, bunun 4 yılı yazık günahtır. 4 yıl niçin buraya gelmedik? Çocuklarımızla, yaşlılarımızla, anne ve babalarımızla, ninelerimizle, dedelerimizle buraya gelebilirdik" diye konuştu.

"İSTANBUL'U, YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK ZORUNDAYIZ"

"Bizim yeşilliğe ihtiyacımız var. "Bizim gülmeye ihtiyacımız var. Bizim yürümeye, koşmaya ihtiyacımız var" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim çocuklarımızın rahatlıkla oynayabileceği alanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bütün bu olanakları bize büyükşehir belediye başkanımız ve diğer belediye başkanlarıyla birlikte sağlamaya çalışacaklar. Meclis grubunda iktidar kanadı belediye meclis üyelerinin de 'Her alanı yeşil alan yapalım.' demesi büyük bir memnuniyet yaratmış. Bunu duymaktan

ötürü ben de son derece mutlu oldum, gerçekten keyif aldım. Umarım İstanbul'un her tarafı yemyeşil olur ve biz uçakla geldiğimizde bina değil, her taraftan ağaç görürüz, orman görürüz, park görürüz. Böyle bir imkanımız olursa son derece mutlu olurum. Eğer böyle bir imkanı bize sağlayacaklarsa biz, bunu yapacağız. 'Hayır buraya dokunmayın.' derlerse, biraz zaman alacak. Hiç meraklanmayın. İstanbul'u, İstanbullunun hak ettiği bir şekliyle yeniden ayağa kaldırmak zorundayız" ifadelerini kullandı

"KİN DUYMADAN, ÖFKE DUYMADAN YAPACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem Başkanın da görevi sizlere hizmet etmek. Tabii hakkını yemeyelim, iki değerli belediye başkanımız (Nurettin Sözen ve Ali Müfit Gürtuna) da burada, onlara da şükran borçluyuz. Geçmişte de buraya hizmet eden bütün belediye başkanlarına da elbette şükran borçluyuz. Biz, hizmet eden hiç kimsenin hizmetini gözardı etmek istemeyiz. Bütün hizmet, rant için değil halk için olmalı; rant için değil çocuklar için olmalı; rant için değil ağaçlar için olmalı; rant için değil bizimle beraber bu kentte yaşayan diğer canlılar için de olmalı. Biz, hep beraber güzel bir kentte yaşamak isteriz. Bunu da birlikte sağlayacağız. Kararlılıkla, güzellikle, gülümseyerek; kin duymadan, öfke duymadan yapacağız. Güzellikleri İstanbul'dan bütün Türkiye sathına yayacağız. Buna yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Belediye Başkanı İmamoğlu ile alana gelişi

Törene katılan Ali Müfit Gurtuna'nın Kılıçdaroğlu'nu öperek selamlaması

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun protokolde otururken görüntüsü

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken protokolden görüntü

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Kaftancıoğlu, Nurettin Sözen ve Ali Müfit Gurtuna, havalı kornalarla bisiklet yarışının startını verdiler.

Protokolün topluca fotoğraf vermesi