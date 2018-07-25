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İSTANBUL- (aktüel görüntü) METRO SEFERLERİ DURDU... BAYRAMPAŞA METRO İSTASYONUNDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Haber: Enver ALAS - Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL, İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Topkapı metro istasyonunu su basması nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı...

İSTANBUL- (aktüel görüntü) METRO SEFERLERİ DURDU... BAYRAMPAŞA METRO İSTASYONUNDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Haber: Enver ALAS - Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL,
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Topkapı metro istasyonunu su basması nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu. Bayrampaşa Metro İstasyonu'nda inen yolcular, metro çıkışında kalabalığa neden oldu. İETT otobüsleri yolda kalanları ücretsiz taşırken, aralarında havalimanından gelen turistlerin de olduğu çok sayıda yolcu ise dolmuş ve taksilere akın etti. Metrodan inen Şükrü Cengiz, "Aksaray'a gidecektim ama burada indirdiler. Bize metroyu su bastığı ve otobüslerle gideceğimiz söylendi" dedi.  Öte yandan Bayrampaşa-Havalimanı metro seferleri devam ediyor. 

Görüntü Dökümü
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-Bayrampaşa Metro istasyonu
-İstasyondan çıkan yolcular
-Turistlerin bavullarıyla çıkışı
-Taksi ve dolmuşlara binenler
-İstasyon çıkışındaki kalabalık
-Genel ve detaylar

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