İSTANBUL - AHMET KURAL VE SILA ARASINDAKİ "DARP" DAVASINDA İKİNCİ DURUŞMA (2)

- Mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya 20 dakika ara verdi.

Haber-Kamera : Özden ATİK - Serpil KİRKESER / İstanbul,

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve şikayetçi Sıla Gençoğlu avukatlarıyla katıldılar. Ahmet Kural’ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi. Taleplerin reddedilmesi üzerine Ahmet Kural’ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Esas hakkındaki savunmalarının sorulması üzerime Kural’ın avukatları, yazılı savunmaları tekrar ettiğini belirtti. Kural’ın Avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, adil yargılanmadığını savunarak, taleplerinin reddedilmesini eleştirdi. Ahmet Kural’a son sözü soruldu. Kural’ın avukatları da “Son sözünü soramazsınız. CMK 216 buna manidir. Sormak isterseniz kürsü sizindir" dedi. Kural, "Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya 20 dakika ara verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Sıla ve Kural'ın adliyedeki görüntüleri