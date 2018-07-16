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İSTANBUL - ADNAN OKTAR VE DİĞER ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ALINMAYA BAŞLADI 

  - Gözaltına alınan kadınların adli muayene sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek, hastaneye yatma talepleri ve ilaç kullanma istekleri olduğu öğrenildi.    Çağatay KENARLI, İstanbul Adnan Oktar ve beraberinde gözaltına...

İSTANBUL - ADNAN OKTAR VE DİĞER ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ALINMAYA BAŞLADI 

 
- Gözaltına alınan kadınların adli muayene sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek, hastaneye yatma talepleri ve ilaç kullanma istekleri olduğu öğrenildi. 
 
Çağatay KENARLI, İstanbul
Adnan Oktar ve beraberinde gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alındı.  Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde soruşturma kapsamında aranması bulunan Mehmet Alp Ünlü'yü de yakaladı. Polis ekipleri gözaltına aldığı şüphelilerin ifadelerini almaya başladığı öğrenildi. Gözaltına alınan kadınların çoğunun doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatma veya düzenli kullandıkları ilaçların verilmesi için adli talepleri olduğu belirtildi.

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-Adnan Oktar ve beraberindekilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi


 

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