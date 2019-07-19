Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

İSTANBUL - ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İSTANBUL - ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ -17 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR İstanbul, - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik hazırlanan 171'i tutuklu 226 şüphelinin yer aldığı iddianame kabul...

İSTANBUL - ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İSTANBUL - ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

-17 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

İstanbul, - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik hazırlanan 171'i tutuklu 226 şüphelinin yer aldığı iddianame kabul edildi. Şüpheliler, 17 Eylül'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianame kabul edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 17 Eylül 2019'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda yapılmasına karar verdi. Heyet, 171 şüphelinin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların duruşmada hazır bulunması için adreslerine tebligat gönderilmesine ve müştekilerin ise duruşmaya gelmeleri için davetiye gönderilmesine karar verdi
İddianamede, örgütün kurucusu olduğu belirtilen Adnan Oktar ile birlikte toplam 13 şüphelinin yönetici olarak yer aldığı ifade ediliyor. Toplam 226 şüpheli hakkında ise "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", "Cinsel istismar" gibi suçların bulunduğu toplam 24 ayrı suç isnadı bulunuyor. Dosyada toplam 125 mağdur-müşteki de yer alıyor. 

Görüntü Dökümü:
------
-Arşiv


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.