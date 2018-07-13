 İSTANBUL - ADNAN OKTAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL
Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, dün akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Oktar, gazetecilerin hakkındaki iddiaları sorması üzerine "yalan, yalan" diye konuştu. Adnan Oktar sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Oktar'ın sağlık kontrolüne geçirilmesi
-Gazetecilerin sorularına cevabı
-Çıkışı
-Detaylar
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