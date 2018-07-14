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İSTANBUL - ADNAN OKTAR GRUBUNA OPERASYON: 84 ŞÜPHELİ DAHA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK /Cem DAĞISTANLI, İSTANBUL () Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 84 şüpheli daha sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne ilk olarak Adnan Oktar getirildi. Oktar'ın...

İSTANBUL - ADNAN OKTAR GRUBUNA OPERASYON: 84 ŞÜPHELİ DAHA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK /Cem DAĞISTANLI, İSTANBUL ()

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 84 şüpheli daha sağlık kontrolünden geçirildi.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne ilk olarak Adnan Oktar getirildi. Oktar'ın ardından ilk olarak kadınlar sağlık kontrolüne getirildi. Kadınların ardından ise erkek şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Toplam 84 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

 

 

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin minibüsle hastaneye getirilmesi

-Şüpheli kadınların sağlık kontörlüne gidiş ve gelişi

-Şüpheli erkeklerin sağlık kontrolüne gidişi ve gelişi

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