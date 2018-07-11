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 İSTANBUL-  ADNAN OKTAR'A HASTANE BAHÇESİNDE TEPKİ

- OKTAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ  - ADNAN OKTAR: DERİN DEVLETİN OYUNU - HASTANE BAHÇESİNDEKİLER OKTAR'A TEPKİ GÖSTERDİ Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi Sabah saatlerinde...

 İSTANBUL-  ADNAN OKTAR'A HASTANE BAHÇESİNDE TEPKİ

- OKTAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ 

- ADNAN OKTAR: DERİN DEVLETİN OYUNU

- HASTANE BAHÇESİNDEKİLER OKTAR'A TEPKİ GÖSTERDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL
Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
Sabah saatlerinde gözaltına Oktar, saat 10.00 sıralarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolüne getirilen Oktar, "Derin devletin oyunu" dedi. Sağlık kontrolünün ardından hastanede bahçesindeki polis otosuna bindirilen Oktar'a çevredekiler tepki gösterdi.Bazı kişiler polis aracının camlarını yumrukladı. Oktar daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki evine düzenlenen operasyon sırasında kaçmaya çalışırken gözaltına alındığı öğrenildi

Görüntü Dökümü:
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-Oktar'ın hastaneye getirilmesi
-Konuşması
-Çıkışı
-Tepki gösterenler
-Polis aracının camına vuranlar
-Detaylar

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