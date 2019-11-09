 İSTANBUL - ADLİYEDE İNTİHAR EDEN YAZAR SERAY ŞAHİNER'İN EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın 7. katından atlayarak intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan İstanbul'da toprağa verildi İbrahim Özkan (35) için, Şişli Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Seray Şahiner, eşinin tabutunun başında başsağlığı dileklerini kabul etti. Şahiner tabutu öpüp uzun süre sarıldı. Öztürk'ün naaşı, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İbrahim Öztürk'ün naaşının cami avlusuna getirilerek musalla taşına konulması

Öztürk'ün eşinin tabutu öpmesi ve yakarışları

Yakınlarının Seray Şahiner'e başsağlığı dilemeleri

Öztürk'ün tabutuna karanfiller konulması

Cenaze Namazı kılınması

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