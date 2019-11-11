İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA FİDAN DAĞITILDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından bin adet fidan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan ağaçlandırma projesi kapsamında temin edilen bin adet fidan, bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda adliye çalışanlarına dağıtıldı. Fidanlar, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı hükümlüler tarafından dağıtıldı. Adliyenin atrium salonunda gerçekleştirilen dağıtıma, adliye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Görüntü Dökümü

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-Fidanlar dağıtılırken

-Genel ve detaylar