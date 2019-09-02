İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ

Özden ATİK- Onur MERİÇ- Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, () ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni adli yıl açılış töreni düzenlendi.

İstanbul Adalet Sarayı atrium alanında düzenlenen törene İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak , İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, başsavcıvekilleri, savcılar, hakimler, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve adliye personeli katıldı.

"İHTİŞAMLI BİR ADALET SUNMAK İÇİN TÜM GAYRETİMİZLE ÇALIŞMAKTAYIZ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak konuşma yaptı. "Hakimlerimiz yargılama faaliyetlerini yürütürken tarafların ırk, dil, din, cinsiyet, sosyal statü gibi farklılıklarını dikkate almayarak adalet ve vicdanlarına göre karar verirler" diyen Albayrak, şunları söyledi:

"Hakimlerimiz bağımsız ve tarafsızdırlar. İçinde bulunduğumuz İstanbul Adalet Sarayı nasıl ihtişamlıysa adaletimiz de böyle ihtişamlı olmak zorundadır. Tüm yargı mensupları olarak yaklaşık 650 hakim, 300 cumhuriyet savcısı, 5 bin 240 adliye personeli ile Türkiye’nin en büyük adliyesi olarak milletimize ihtişamlı bir adalet sunmak için tüm gayretimizle çalışmaktayız. Bu bağımsızlık öyle önemlidir ki, bu vasıf ortadan kalktığında ortada hakim diye bir şey kalmamaktadır. Bunu biz Fetullahçı Terör Örgütü mensubu, adı sözde hakim ve savcı olan hakimlerle acı bir şekilde tecrübe edindik. Bu hain teröristler yargıyı, askeri, polisi, diğer devlet teşkilatı kurumlarını ve özel sektörü ele geçirmeye çalışarak, her türlü kumpas ve hileyle, cinayetlerle önce yargı darbesi yapmaya çalışmış, bunu gerçekleştiremeyince ardından da 15 Temmuz 2016’da darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Daha darbe girişiminin ilk saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör büromuz gözaltı kararlarını vermiş, sulh ceza hakimliği de hiç tereddüt etmeden anında tutuklamıştır. Türk yargısı vatanının, milletinin, demokrasisinin yanında, onun hizmetinde onun bir ferdidir."

Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, "Adliyemizin bir vasfı da şehit ocağı olmasıdır. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadet şerbetini adliyemizde görevi başındayken içmiş, hain teröristler tarafından katledilmiştir. Şehidimizi rahmet ve minnetle anarken, çok kıymetli anne ve babalarını böyle bir vatan evladı yetiştirdikleri için tebrik eder, saygıyla yad ederim" diyerek konuşmasını tamamladı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Okan Albayrak konuşması

-Başsavcı, hakimler, savcılar

-Kokteylden detaylar

-genel ve detaylar

