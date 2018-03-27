 İSTANBUL'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

* Şehit babası Sabahattin Tokur,

"Devletimiz ve vatanımız sağ olsun. En son kandil gecesi konuştum. İyi olduğunu söyledi. Devletimizin arkasındayız"

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Hatay Amanoslar'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur (25)' un Başakşehir'deki baba evine acı haber ulaştı. Şehit Uzman Çavuş'un ailesinin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin babası Sabahattin, annesi Nazmiye Tokur ve kardeşleri taziyeleri kabul etti.

"DEVLETİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Şehit babası Sabahattin Tokur, "Devletimiz ve vatanımız sağ olsun. En son kandil gecesi konuştum. İyi olduğunu söyledi. Devletimizin arkasındayız" dedi.

1,5 ÖNCE EVLENMİŞTİ

1,5 yıl önce Melike Tokur ile evlendiği öğrenilen Samet Tokur, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Samsun Salıpazarı İlçesi Kalfalı köyünde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin baba evi

-Bayrakla donatılan ev

-Baba ile röp.

-Şehidin ve eşinin fotoğrafları



