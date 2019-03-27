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İSTANBUL -  3 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 10 TUTUKLAMA

- Helikopter destekli operasyon polis kameralarına yansıdı. Haber: Yılmaz BEZGİN  - İstanbul İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis  operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 10'u tutuklandı.  İstanbul Siber...

İSTANBUL -  3 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 10 TUTUKLAMA

- Helikopter destekli operasyon polis kameralarına yansıdı.

Haber: Yılmaz BEZGİN  - İstanbul
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis  operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 10'u tutuklandı. 
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart'ta İstanbul, İzmir ve Mardin'de yasa dışı bahis oynatan şebekeye operasyon yapmıştı.  6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından başlatılan operasyonda sanal ortamda yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 37 kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 10'ı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 17 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.
Operasyonla ilgili polis kamerası görüntüleri basın ile paylaşıldı. Suç örgütü lider ve yöneticilerinin lüks hayat sürdükleri de ortaya çıkarıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Şebekeye yapılan operasyon
-Araçların görüntüsü


 

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