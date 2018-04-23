İSTANBUL 26,3 DEREYİ GÖRDÜ; SAHİLLER DOLUP TAŞTI

- Sıcak havayı fırsat bilen bazı kişiler denize gridi

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL

İstanbul'da hava sıcaklığı 26,3 dereceye ulaştı.

İstanbul'da bugün sıcaklıklar hissedilir şekilde arttı. Eyüp ve Çekmeköy'de saat 14.00'da hava sıcaklığı 26,3 dereceye ulaştı. Aynı dakikalarda sıcaklık Silivri'de 25,9, Sarıyer'de ise 25,5 olarak ölçüldü.

23 Nisan'ın resmi tatil olmasından da yararlanan İstanbullular soluğu sahillerde ve yeşillik alanlarda aldı.

Yeşilköy sahiline akın eden İstanbullular sıcak havanın tadını çıkardı. Bazıları ailesiyle piknik yapıp, uçurtma uçururken, bazıları da yürüyüş yaptı, bisiklete bindi ve kitap okudu. Sahilde vakti geçirenler herkesi yanlarına, güzel havanın tadını çıkarmaya davet etti.

DENİZE GİRDİLER

Sıcak havayı fırsat bilen birkaç kişinin denize girdiği de görüldü. Denize girenler havanın çok sıcak olduğunu belirtti. Sıcak havadan yakınan bir genç ise kıyafetleriyle denize atladı. Uçurtma uçurup, sahilde oynayan çocuklar ise güneşin tadını çıkardı.

Görüntü Dökümü

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- Sahilden görüntüler

- Piknik yapanların görüntüsü

- Uçurtma uçuranların görüntüsü

- Çocukların görüntüsü

- Bisiklete binenlerin görüntüsü

- Kitap okuyanların görüntüsü

- Sahilde oynayan çocuklar

- Denize girenlerin görüntüsü

- Kıyafetleriyle denize atlayan genç

- Detaylar

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