 İSTANBUL-  206 POLİS 100 YENİ MOTOSİKLETLE GÖREVE BAŞLADI (1)

Çağatay KENARLI- Mertcan ÖZTÜRK /İstanbul

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne yeni alınan 100 motosiklet ile 206 polis göreve başladı.

Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen motosiklet teslim törenine Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, ilçe ve bazı şube müdürleri katıldı. Özel Hareket Polisleri Beşiktaş ve Eminönü vapur iskelelerinin çatısında geniş çaplı güvenlik önlemi aldığı görüldü. Çalışkan'ın yaptığı kısa konuşma ardından göreve yeni başlayan 206 yunus polisi motosikletlere bindi. Motosikletli polisler görev yapacakları ilçelere doğru hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Polislerden görüntü

-Çalışkan'ın konuşması

-Yunusların motor binmesi

-Motorların ayrılması

-Genel ve detaylar