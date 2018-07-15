İSTANBUL - 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMAK İÇİN KÖPRÜDE TOPLANAN KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Görüntü Dökümü:
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-Programın başlamasıyla köprüdeki kalabalık
İSTANBUL - 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMAK İÇİN KÖPRÜDE TOPLANAN KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Görüntü Dökümü: -------------- -Programın başlamasıyla köprüdeki kalabalık
15 Temmuz 2018 Pazar 22:26
İSTANBUL - 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMAK İÇİN KÖPRÜDE TOPLANAN KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Görüntü Dökümü:
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-Programın başlamasıyla köprüdeki kalabalık
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:23
|05:37
|13:21
|17:20
|20:43
|22:38