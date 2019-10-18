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 İSTANBUL -  15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜ KAPATAN KİŞİ TUTUKLANDI

Yüksel KOÇ -  İstanbul - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kapatan kişi tutuklandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran Bülent A. (45) araçtan inerek silahını başına dayadı. Bülent A.'nın eylemi nedeniyle köprü çift...

GÜNDEM 18.10.2019, 18:53
 İSTANBUL -  15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜ KAPATAN KİŞİ TUTUKLANDI

Yüksel KOÇ -  İstanbul - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kapatan kişi tutuklandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran Bülent A. (45) araçtan inerek silahını başına dayadı. Bülent A.'nın eylemi nedeniyle köprü çift yönlü olarak yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı. Alkollü olduğu belirlenen Bülent A.'nın poliste verdiği ifadede ABD Başkanı Trump ve terör örgütlerine kızdığı için eylem yaptığını söylediği öğrenildi. Daha önce  kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıca madde kullanma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit, basit yaralama gibi suçladan kaydı bulunan Bülent A.  Çengelköy Polis Merkezi'nden adliyeye gönderildi. Anadolu Adalet Sarayı'nda savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevkedilen Bülent A. "Korku, panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
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-Bülent A.'nın adliyeye sevki


 

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