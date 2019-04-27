 İSTANBU- (ÖZEL) -BACAĞINDAN BIÇAKLANDI, TELEFONUNU VERMEDİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de, cep telefonunu almak isteyen gaspçılara direnen genç bacağından bıçaklandı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde, ayakkabı firmasında çalışan 17 yaşındaki Afganistan uyruklu Abdurrahman Nuri yolda yürürken 3 kişi önünü kesti. Abdurrahman Nuri, cep telefonunu almak isteyen gaspçılara direnince bacağından bıçaklandı. Gaspçılar telefonu alamadan kaçtı.

Bacağından bıçaklanan Abdurrahman Nuri, olay yerinden uzaklaşarak yardım için bir akrabasını aradı. Yaklaşık 100 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Abdurrahman Nuri'nin yere yığıldığını görenler, gencin yardımına koştu. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bacağından yaralanan Abdurrahman Nuri'ye tesadüfen olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti. Nuri, Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Abdurrahman Nuri'nin haber verdiği ve kısa sürede olay yerine gelen akrabası, “Abdurrahman benim amcamın oğlu. Bıçaklandıktan sonra beni aradı. İşe giderken 3 kişi önünü kesiyor. Abdurrahman'dan telefonunu istemişler. Telefonunu vermemiş. Daha sonra bıçaklamışlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı gencin görüntüsü

-Yardım eden vatandaşların görüntüsü

-Ambulansa bindirilmesi

-Akrabası ile röp